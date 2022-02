Omikron-Modellierung: Intensivstationen bleiben weniger belastet

RKI macht deutlich: Modellrechnungen sind keine Prognosen

Bei der Arbeit eines Teams von Wissenschaftlern des RKI und der HU Berlin handelt es sich laut RKI aber keinesfalls um eine Prognose der kommenden Entwicklung. Vielmehr wurden mögliche Verläufe der Omikron-Welle für eine Reihe plausibler Parameter-Kombinationen durchgerechnet, um anschließend Mittelwerte und Intervalle abbilden zu können, innerhalb derer die Entwicklung vermutlich liegen wird.

Die Impfeffektivität, das Kontaktverhalten der Bevölkerung und die sogenannte Generationszeit sind dabei die wichtigsten einer Reihe von Faktoren, die die Wissenschaftler am RKI in ihre Modelle einbezogen und variiert haben. Die Generationszeit ist die Anzahl an Tagen, die im Mittel vergeht, bis ein Infizierter die nächste Person ansteckt.

Andere Parameter wurden aus Daten und Studien anderer Länder wie Großbritannien übernommen: So nehmen die Forscher etwa an, dass das Risiko einer intensivmedizinischen Behandlung bei Omikron nur 15 Prozent so hoch ist wie bei Delta.

Grafik: Modellierung der neu hospitalisierten Corona-Fälle

Die folgenden Grafiken zeigen die Ergebnisse der Modellierungen für die täglichen Neuaufnahmen in Krankenhäusern: