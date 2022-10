Omikron-Infektion: Wie lange bin ich ansteckend und immun?

Wer sich derzeit in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert, tut dies höchstwahrscheinlich mit der Variante Omikron. Den größten Anteil bei den sequenzierten Stichproben hat die Untervariante BA.5, mit weitem Abstand folgen BA.4 und BA.2. Unabhängig davon fragen sich die meisten Infizierten: Wie lange bin ich für andere Menschen ansteckend? Eine seriöse Antwort mit einem exakt definierten Zeitraum gibt es nicht. Sicher ist: Infizierte können andere bereits anstecken, bevor sie erste Symptome zeigen.

Am höchsten ist das Risiko etwa fünf Tage um den Beginn der ersten Anzeichen der Krankheit. Wenn die Erkrankung mild verläuft, sinkt die Fähigkeit zur Ansteckung in den ersten zehn Tagen nach Symptombeginn in den meisten Fällen stetig und deutlich. Menschen mit einer schweren Erkrankung oder einem geschwächten Immunsystem können aber auch noch wesentlich länger ansteckend sein. Das galt bei den früher kursierenden Corona-Varianten und gilt auch weiterhin für Omikron: Eine in den USA durchgeführte Studie, die im Juli in der Fachzeitschrift New England Journal of Medicine erschien, kam zu dem Ergebnis: Einige Teilnehmer, die mit den SARS-CoV-2-Varianten Omikron (BA.1) oder Delta infiziert waren, schieden auch mehr als fünf Tage nach Auftreten der Symptome oder einem ersten positiven Test kultivierbare, also vermehrungsfähige Viren aus.

Ansteckung: Durchschnittswert für den Einzelnen nicht interessant

Wie ansteckend ein Infizierter ist, lässt sich mit einer Untersuchung von Atemwegsproben im Labor feststellen. Das ist aber keine allgemein anwendbare Methode. Einen zuverlässigen und leicht anwendbaren Test, der die Infektiosität im Einzelfall feststellen kann, gibt es nicht. PCR-Tests und Antigen-Tests können das Coronavirus in den Atemwegen zwar nachweisen. Sie liefern aber manchmal auch positive Ergebnisse, obwohl der Betreffende gar nicht mehr infektiös ist. Antigen-Tests können zudem auch falsch negative Ergebnisse anzeigen, obwohl der Infizierte ansteckende Viren ausscheidet.

Tests und Angaben zur durchschnittlichen Ansteckungsdauer bringen dem Einzelnen also keine definitive Sicherheit, ob er selbst infektiös ist oder nicht. Infektiologe Christoph Spinner vom Münchner Klinikum rechts der Isar rät daher im BR-Podcast "Pandemie-News", sich pragmatisch zu verhalten: "Wer krank ist, bleibt zu Hause. Denn die Mehrheit der Patientinnen und Patienten, die Erkältungssymptome haben und genesen, sind zumindest ein, zwei Tage danach sehr wahrscheinlich nicht mehr infektiös. Das lässt sich leider nicht ganz verallgemeinern, denn wir wissen ja heute auch, dass es asymptomatische Infizierte gibt." Diese können eine ebenso hohe Viruslast haben wie Menschen mit Symptomen. Wer sicher gehen und vermeiden will, andere Menschen anzustecken, sollte daher auch nach Ende der Isolation fünf Tage lang eine Maske tragen, empfahl die Virologin Isabella Eckerle bereits im Mai.

Wie lange bin ich nach einer Omikron-Infektion immun?

Eine Infektion mit dem Corona-Virus ist mehrmals möglich. Das gilt auch für die Untervarianten von Omikron. Direkt nach einer Infektion ist die Wahrscheinlichkeit aber deutlich geringer, sich erneut anzustecken. Das zeigt eine Studie aus Portugal, die im September im New England Journal of Medicine erschienen ist: Geimpfte Personen, die mit den Omikron-Subvarianten BA.1 und BA.2 infiziert waren, hatten einen etwa viermal höheren Schutz vor einer Infektion mit der seit Juni im Umlauf befindlichen Subvariante BA.5 als geimpfte Personen, die noch nicht infiziert waren. "Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sich eine sogenannte Hybridimmunität einstellt", sagt Christoph Spinner. Bei Menschen, die sowohl geimpft als auch genesen sind, wurde das Immunsystem auf verschiedenen Wegen aktiviert und kann sich deshalb besonders gut gegen weitere Omikron-Infektionen wehren. Ob das auch für zukünftige Virusvarianten ebenso gilt, ist allerdings unklar.

Kein vollständiger Schutz vor erneuter Infektion

Eine sogenannte sterile Immunität, also einen vollständige Schutz vor einer erneuten Infektion, gibt es beim Coronavirus nicht. Impfungen und durchgemachte Infektionen schützen aber vor einem schweren Krankheitsverlauf und zum Teil auch vor einer milden Erkrankung: "Um symptomatische Infektionen zu verhindern, braucht es eine höhere Immunkompetenz", erläutert Christoph Spinner. "Vereinfacht ausgedrückt eben mehr neutralisierender Antikörper, der in der Lage sind, bei Kontakt mit dem Virus die Infektion abzuwehren. Das gelingt vor allem durch anhaltenden Kontakt mit dem Virus, eben neuerliche Genesung oder neuerliche Boosterung." Gerade bei älteren Menschen, die schlechter auf Impfungen ansprechen und die Immunität schneller abnimmt, komme es darauf an, durch sogenannte Booster-Impfungen regelmäßig für Kontakt mit dem Virus zu sorgen, wahrscheinlich bis zu einmal im Jahr.