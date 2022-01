Omikron: Die letzte Welle der Corona-Pandemie? Possoch klärt!

Es ist ein einfaches Gedankenspiel: Weil die Omikron-Variante von Corona so ansteckend ist, wird bald so gut wie jede Person Kontakt mit dem Virus haben. Die Impflücke wird geschlossen, die Herdenimmunität ist da, die Pandemie ist vorbei. Das neue "Possoch klärt" (Video unten) geht der Frage nach, ob Omikron die letzte Welle dieser Pandemie sein wird – und Prof. Ulrike Protzer, Virologin an der TU München, bestätigt zunächst diese Entwicklung.

"Man kann es gar nicht mehr verhindern, dass dieses Virus durchrauschen wird. Das wird passieren. Wir können mit unseren Maßnahmen noch bestimmen, wie schnell das passiert. Und dann ist die Frage, was ist danach?" Ulrike Protzer, Professorin für Virologie an der Technischen Universität München

Ist danach Corona vorbei?

Studie zu Weihnachtsfeier in Oslo zeigt, wie ansteckend Omikron ist

Der erste Omikron-Hotspot in Europa war eine Weihnachtsfeier in Oslo, Norwegen, Ende November 2021. Von 117 Gästen haben sich etwa drei Viertel infiziert. Eine Studie zu diesem Ausbruch zeigt nun, wie ansteckend Omikron wirklich ist, denn von den 117 Gästen waren die meisten doppelt geimpft, PCR- bzw. Schnelltests wurden auch vorher gemacht. Asymptomatisch war nur ein Teilnehmer, der Rest hatte Husten, eine verschnupfte Nase, Halsschmerzen. Auffällig ebenso: Die Party war am 26. November, am 29. November wurden dann die meisten Infektionen gemeldet.