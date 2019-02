Seit 2013 zerstört das Bakterium namens Xylella fastidiosa ("Feuerbakterium") in Rekordzeit Olivenbäume in Apulien, Italiens größter Olivenregion. Landwirte sind damit in ihrer Existenz bedroht. Das Bakterium verstopft die Leitungsbahnen der Bäume und so vertrocknen sie innerlich. Die Suche nach resistenten Sorten hat schon begonnen.