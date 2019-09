Nürnberg wird Bayerns Zentrum für die Wasserstoff-Forschung

Mit der Gründung des Wasserstoff-Zentrums soll die Erforschung und Weiterentwicklung der Technologie verstärkt werden. Außerdem unterzeichnen Ministerpräsident Söder und Wirtschaftsminister Aiwanger zusammen mit Vertretern aus Wirtschaft, Technik und Wissenschaft das "Wasserstoff-Bündnis" Bayern. Damit wird Nürnberg zum bayerischen Zentrum für die Forschung rund um Wasserstoff als Energieträger der Zukunft.

Forschung an H2-Brennstoffzellen

Mit Wasserstoff und Sauerstoff kann in einer Brennstoffzelle umweltfreundlich Strom erzeugt werden. Dabei entstehen keine klimaschädlichen Abgase sondern nur Wasserdampf. In dem neuen Zentrum soll die Forschung an und der mögliche Einsatz von solchen Brennstoffzellen koordiniert werden.

Alternative zu Lkw-Batterien

Vor allem Lastwagenhersteller setzen auf den Einsatz von Brennstoffzellen, um Elektromotoren mit Strom versorgen zu können. Denn derzeit ist die Batterietechnik für Lastwagen viel zu schwer. Die Wasserstoff-Technik könnte deshalb eine Alternative zu Batterien sein. Sie soll künftig auch auf Schiffen und in Lokomotiven zum Einsatz kommen.

Speicherung von Wasserstoff

Außerdem werden Lösungen gesucht, wie Wasserstoff sicher, günstig und dauerhaft gespeichert werden kann. Im neuen Wasserstoff-Zentrum soll die Kompetenz der Forschungseinrichtungen gebündelt werden, die sich schon heute im gesamten Großraum Nürnberg mit dieser Zukunftstechnologie beschäftigen.