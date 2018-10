Notlandung nach Start der "Sojus"-Kapsel in Baikonur

Eine Antriebspanne bei der Sojus-Rakete hat heute die beiden Astronauten an Bord zu einer Notlandung in Kasachstan gezwungen. Der US-Astronaut Nick Hague und sein russischer Kollege Alexej Owtschinin seien unverletzt, bestätigte der Kreml. "Sie leben, Gott sei Dank", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Die beiden Raumfahrer waren auf dem Weg zur Internationalen Raumstation ISS.

Notrettungssystem hat funktioniert

Der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, schrieb auf Twitter: "Die Mannschaft ist gelandet. Alle sind am Leben." Das Notrettungssystem hat den Angaben nach funktioniert. Laut NASA geht es den beiden Raumfahrern gut. Ihre Sojus-Kapsel landete am späten Vormittag wieder auf der Erde. Sie ist nach russischen Angaben etwa 25 Kilometer von der Stadt Dscheskasgan entfernt niedergegangen. Rettungsmannschaften mit Hubschraubern haben die Sojus-Kapsel in der kasachischen Steppe mittlerweile erreicht.

Probleme mit dem Triebwerk

Zuvor hatte die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti unter Berufung auf einen Vertreter des russischen Raumfahrtprogramms berichtet, dass der Kontakt zu den beiden Raumfahrern hergestellt sei. Nach Angaben russischer Agenturen hatte es kurz nach dem Start vom kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur zur Internationalen Raumstation (ISS) Probleme mit einem der Triebwerke gegeben. Russische Medien hatten vermeldet, beim Start habe die zweite Stufe der Sojus-Trägerrakete versagt.

Verstärkung für die ISS-Besatzung von Alexander Gerst

Hague und Owtschinin sollten die Besatzung der Raumstation ISS verstärken. Derzeit hat der deutsche Astronaut Alexander Gerst das Kommando an Bord der ISS. Zur Crew von Gerst, der im Dezember zurückkehrt, gehören die US-Astronautin Serena Aunón-Chancellor und der russische Kosmonaut Sergej Prokopjew. Für Hague wäre es der erste Raumflug gewesen. Owtschinin war bereits sechs Monate an Bord der ISS.

Die USA hatten ihr Space-Shuttle-Programm 2011 eingestellt. US-Astronauten können seither nur noch mit russischen Sojus-Raketen zur ISS gelangen. Der Vertrag mit Russland läuft im November 2019 aus. Dann sollen SpaceX und Boeing übernehmen.