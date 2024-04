Norovirus: So können Sie sich vor dem Brechdurchfall schützen

In Stuttgart sorgen massenhafte Magen-Darm-Erkrankungen für Aufsehen. Mehr als 300 Menschen sind betroffen, nachdem sie beim Frühlingsfest waren. Alle hätten am Wochenende dasselbe Festzelt besucht und danach über Erbrechen, Übelkeit und Durchfall geklagt. Ursache sind Noroviren.

Was ist sind Noroviren?

Wer unter dem Brechdurchfall leidet, fühlt sich furchtbar. Das Tröstliche daran: Der Spuk ist meist nach 48 Stunden ausgestanden - auch, wenn Noroviren Ursache für den Brechdurchfall sind. Für die meisten Menschen ist das "große Kotzen" zwar äußerst unangenehm, aber harmlos. Doch für kleine Kinder, chronisch Kranke und alte Menschen kann Brechdurchfall im Extremfall tödlich enden.

Ein Drittel aller nichtbakteriellen Magen-Darm-Erkrankungen bei Kindern werden durch Noroviren verursacht. Bei Erwachsenen sind diese Erreger sogar für die Hälfte der nichtbakteriellen Erkrankungen verantwortlich.

Was tun, wenn einen das Norovirus erwischt hat?

Trinken, verstärkte Hygiene und Bettruhe - das ist das Einzige, was man tun kann, wenn der Norovirus einen erwischt hat. Medikamente gibt es nicht! Das Gefährliche am Brechdurchfall ist der Flüssigkeitsverlust. Besonders Kleinkinder und ältere Menschen trocknen sehr schnell aus. Sie müssen gegebenenfalls ins Krankenhaus an den Tropf. Deshalb bei diesen Patienten frühestmöglich einen Arzt holen.

Wie kann man eine Infektion mit dem Norovirus verhindern?