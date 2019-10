Nobelpreisträgerin sieht britische Forschung in Gefahr

England sei viele Jahre lang das Land mit der effizientesten Forschungsförderung gewesen, so Christiane Nüsslein-Volhard, die frühere Direktorin der Abteilung Genetik des Max-Planck-Instituts für Entwicklungsbiologie in Tübingen. Ähnlich wie in den USA gebe es in Großbritannien ein sehr ehrgeiziges Wissenschaftssystem, erklärt die Nobelpreisträgerin. Das sei auch der Grund dafür, dass ein Großteil der Nobelpreise an Forscher aus diesen Ländern vergeben wird. Doch der Brexit drohe der britischen Forschung zu schaden.

Forscherinnen auf dem Vormarsch

Nüsslein-Volhard, die 1995 selbst den Nobelpreis im Fach Medizin erhielt, sieht die Frauen in der Wissenschaft auf dem Vormarsch. Die Bedingungen für Forscherinnen haben sich ihrer Ansicht nach in den vergangenen Jahren sehr zum Positiven verändert. Frauen werde es immer mehr ermöglicht, bahnbrechende Entdeckungen zu machen. Deshalb erwartet Nüsslein-Volhard, dass in Zukunft immer mehr Frauen die begehrte Auszeichnung eines Nobelpreises erhalten werden.

Nobelpreise sollen weiterhin an kreative Soloforscher gehen

Der Forderung nach einer Reform der Nobelpreis-Vergabe, wonach in Zukunft häufiger Forscherteams statt Einzelpersonen ausgezeichnet werden sollten, kann die 76-Jährige nichts abgewinnen.

Hinter den meisten Entdeckungen stehe letztlich doch ein Kopf – jemand, der die Idee hat und die Forschung koordiniert. Ihrer Ansicht nach sei es in den meisten Fällen die individuelle Originalität und Kreativität, die den Durchbruch bringe und das sei am Ende auszeichnungswürdig.

Nüsslein-Volhard für Entdeckung neuer Gene ausgezeichnet

Nüsslein-Volhard erhielt 1995 den Nobelpreis für Medizin für ihre Entschlüsselung der Gene, die die frühe Embryonalentwicklung steuern. Forschungsobjekt war die Fliege Drosophila. Dabei entdeckte sie 120 neue Gene, die – wenn auch in veränderter Form – ebenso beim Menschen eine Rolle spielen.