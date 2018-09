Nobelpreis für Medizin macht den Anfang

Auch wenn die Preisträger des Ig-Nobelpreises für abstruse Forschung und des Alternativen Nobelpreises, dem Right Livelihood Award, schon bekannt sind – die eigentliche Nobelpreis-Vergabe beginnt erst morgen, traditionell mit dem Nobelpreis für Medizin, den das Karolinska-Institut in Schweden vergibt. Es folgen Physik, Chemie, der Friedensnobelpreis sowie der Wirtschafts-Nobelpreis. Der Nobelpreis für Literatur fällt in diesem Jahr dagegen aus, weil die Schwedische Akademie mit einigen Skandalen zu kämpfen hat.

2017: Nobelpreis für die Erforschung der inneren Uhr

2017 erhielten die drei US-Amerikaner Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young den Medizin-Nobelpreis für die Erforschung der inneren Uhr. Mögliche Preisträger in diesem Jahr wären die US-Amerikaner Anthony Cerami und der Israeli David Wallach. Sie haben den diesjährigen Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstädter-Preis für ihre klinisch bedeutsame Grundlagenforschung zu einem der wichtigsten Botenstoffe des Immunsystems, dem TNF, erhalten.

Genschere als möglicher Kandidat

Weitere Kandidatinnen sind – wie schon seit einigen Jahren – Emmanuelle Charpentier und Jennifer A-Dounda, die die bakterielle Genschere CRISPR-Cas9 so weiterentwickelt haben, dass sich DNA-Sequenzen gezielt ansteuern und zerschneiden lassen. Dadurch hat sich das Editieren und Redigieren des Erbguts radikal vereinfacht.

Vor fünf Jahren: letzter deutscher Medizin-Preisträger

Der bislang letzte Deutsche, der im Bereich Medizin geehrt wurde, war Thomas Südhof im Jahr 2013: Der in Deutschland geborene und aufgewachsene Mediziner, der auch die amerikanische Staatsbürgerschaft hat, hat mit zwei US-Kollegen das Rätsel gelöst, wie Zellen ihr Transportsystem organisieren.

Verleihung am 10. Dezember

Doch wie jedes Jahr ist auch bei der diesjährigen Nobelpreis-Vergabe durchaus eine Überraschung bei der Bekanntgabe in Stockholm denkbar.

Die feierliche Verleihung der Nobelpreise findet am 10. Dezember, dem Todestag Alfred Nobels, statt. Im vergangenen Jahr erhielten die Preisträger neben einer Medaille auch neun Millionen schwedische Kronen (rund 900.000 Euro).