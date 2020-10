Nobelpreis für Chemie geht an zwei Gen-Forscherinnen

Das 2012 von ihnen entwickelte Verfahren Crispr/Cas9 ist eine sogenannte "molekulare Gen-Schere", um DNA zu schneiden und diese danach zu verändern. Damit sind laut Akademie präzise Veränderungen auf manchen DNA-Abschnitten möglich, etwa um Genfehler zu reparieren.

Die Französin Charpentier arbeitet derzeit am Max-Planck-Institut in Berlin und forscht an Krankheitserregern. "Ich war sehr emotional, das muss ich sagen", sagte sie nach der Bekanntgabe am Telefon von Berlin aus.

Eine neue Chance im Kampf gegen Krebs und Erbkrankheiten

Die Technik hat die Erbgut-Forschung revolutioniert und trägt beispielsweise zu neuen Krebsbehandlungen bei. Möglicherweise wird sie auch dabei helfen, Erbkrankheiten zu heilen. Crispr/Cas9 sei ein enormes Werkzeug, das nicht nur die Grundlagenforschung revolutioniert habe, sondern auch zu grundlegend neuen medizinischen Behandlungen führen werde, sagte Claes Gustafsson, der Vorstand des Nobelkomitees für Chemie.