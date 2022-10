Neues Mittel gegen Seuche: Schluckimpfung für Bienen

In der Bekämpfung von Bienenseuchen gehen Forschende neue Wege und haben eine Impfung gegen die Amerikanischen Faulbrut entwickelt. Anders als der Name vermuten lässt, handelt es sich dabei um eine gefährliche und zum Teil anzeigepflichtige, weltweite Bienenseuche – auch in Deutschland.

Zahlreiche Bienenvölker werden vernichtet

Sie wird verursacht durch ein Bakterium, das ausschließlich Bienenlarven befällt und tötet. Weil sich die Krankheit nicht mit Antibiotika bekämpfen lässt, können oftmals die befallenen Bienenstöcke und Bienenvölker nur vernichtet werden.

Forschende der Universität Graz haben nun offenbar ein neues Mittel gegen die Seuche gefunden: Einen Impfstoff. Das Prozedere sollte man sich jedoch eher wie eine Art Schluckimpfung vorstellen, sagt Biologin Dalial Freitak, die das Vakzin mitentwickelt hat. Dieser Impfstoff zum Schlucken wird aus toten Bakterien hergestellt und an die Bienenkönigin verfüttert.

Immunisierung erfolgt über die Bienenkönigin

Das löst eine Immunreaktion aus. Das Entscheidende: Die immunisierte Bienenkönigin kann offenbar den Immunstatus an ihren Nachwuchs weitergeben. In der Studie waren die Larven einer behandelten Bienenkönigin deutlich resistenter gegen Faulbrut als die einer unbehandelten.

Für die Berliner Bienenkundlerin Elke Genersch ist das umso erstaunlicher, weil Bienen kein erworbenes Immunsystem auf Basis von Antikörpern haben, wie Menschen. Sie sagt, es sei eine faszinierende Möglichkeit das Fehlen dieses adaptiven Immunsystems so zu kompensieren, dass tatsächlich die nächste Generation geschützt ist.

Die Frage ist allerdings für sie, um welchen Preis: Hummeln beispielsweise litten nach einer ähnlichen Behandlung unter deutlichen Nebenwirkungen: Sie wurden anfälliger gegenüber anderen Krankheiten.

