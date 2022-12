> Wissen > Neuer Wettersatellit soll für bessere Gewitterprognosen sorgen

Neuer Wettersatellit soll für bessere Gewitterprognosen sorgen

Der erste Satellit aus dem Programm Meteosat Third Generation soll am Abend vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ins All starten - und für bessere Gewitterprognosen auch in Deutschland sorgen.