Neuer OTH-Präsident wird ins Amt eingeführt

Die Ostbayerisch Technische Hochschule Amberg-Weiden (OTH) hat eine neue Leitung. Der neue Hochschulpräsident Clemens Bulitta wird am Mittwoch (17 Uhr) offiziell in sein Amt eingeführt. Der Mediziner hatte sich im vergangenen Juni bei der Neuwahl gegen die bisher amtierende Hochschulpräsidentin Andrea Klug und einen weiteren Kandidaten durchgesetzt.

OTH soll Netzwerkhochschule werden

Bulitta hat seit 2012 die Professur für Diagnostische Systeme und Medizintechnikmanagement an der OTH Amberg-Weiden inne. Seit Januar 2015 leitet er darüber hinaus das neu gegründete Institut für Medizintechnik an der OTH. Seit 2017 war er Dekan der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen und Gesundheit. Nach seiner Wahl zum Präsidenten hatte Bulitta angekündigt, die OTH zu einer Netzwerkhochschule ausbauen zu wollen. Außerdem wolle er sich bemühen, das Profil der OTH Amberg-Weiden weiter zu schärfen.

950 Erstsemester

Sein neues Amt als Hochschulpräsident hat Bulitta bereits am 1. Oktober angetreten. Zur offiziellen Amtseinführung am Abend wird Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler in Weiden erwartet. An der OTH Amberg-Weiden sind aktuell rund 3.500 Studierende eingeschrieben. Zum Wintersemester haben 950 Erstsemester dort ihr Studium aufgenommen.