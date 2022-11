Neuer hatte Hautkrebs: Die wichtigsten Infos zu dieser Krankheit

Als der Keeper des FC Bayern Ende vergangenen Jahres mit einem Pflaster neben dem rechten Nasenrücken spielte, fragten sich viele nach dem Warum. Jetzt hat Manuel Neuer bekanntgegeben, dass er Hautkrebs hatte und deshalb operiert werden musste.

Unterscheidung zwischen schwarzem und hellem Hautkrebs

Welchen Typ von Hautkrebs der Torwart hatte, darüber gibt es keine Informationen. Grundsätzlich unterscheiden Hautärzte zwischen "schwarzem" und "hellem" Hautkrebs. Der helle Hautkrebs wird weiter unterteilt in Basaliome und Spinaliome.

Insgesamt betrachtet sind meist ältere Personen um das 65. Lebensjahr betroffen. Allerdings gibt es auch immer mehr jüngere Patientinnen und Patienten. Laut Deutscher Krebsgesellschaft steigt die Häufigkeit seit einigen Jahrzehnten stetig an - wobei nicht ganz klar ist, ob Klimaveränderungen eine Rolle spielen oder einfach mehr Vorsorgeuntersuchungen dazu führen, dass auch mehr Fälle entdeckt werden.

Das Robert Koch-Institut spricht derzeit von rund 230.000 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland, wobei der besonders gefährliche schwarze Hautkrebs etwa zehn Prozent der Fälle ausmacht.

Schwarzer Hautkrebs ist am gefährlichsten

Der schwarze Hautkrebs - auch "malignes Melanom" genannt - sieht aus wie ein Leberfleck. Im Gegensatz zu einer harmlosen Hautveränderung wächst er jedoch an den Rändern ungleichmäßig beziehungsweise kann sich auch knotenförmig entwickeln. Die Farbe kann von schwarz über blaugrau bis rötlich reichen. Am häufigsten sind Rücken und Brust sowie Arme und Beine betroffen.

Das Problem am schwarzen Hautkrebs: Er bildet Metastasen, also Ableger im Körper, etwa in Leber, Lunge oder Gehirn. Deshalb ist es wichtig, ihn möglichst früh zu entdecken und lokal zu entfernen. Am besten gelingt das beim häufigsten Typ des schwarzen Hautkrebses (superfiziell spreitendes Melanom), der sich flächig ausbreitet, ohne zunächst tiefere Hautschichten anzugreifen. Anders sieht es beim selteneren, knotigen Typ aus (noduläres Melanom), der rascher in die Tiefe und damit Richtung Lymphbahnen vordringt.

Im Zweifel angrenzende Lymphknoten untersuchen

So oder so gilt aber: Es muss möglichst schnell operiert werden und im Zweifel müssen auch die angrenzenden Lymphknoten untersucht werden. Hat sich der Krebs bereits ausgebreitet, werden diese mit entfernt oder bestrahlt. Außerdem gibt es verschiedene Immunpräparate, die den Krebs dann im ganzen Körper bekämpfen können. Die gute Nachricht: Global betrachtet leben nach einer Behandlung rund 95 Prozent aller Patienten nach fünf Jahren noch.

Weißer Hautkrebs: Zwei gängige Typen

Die Diagnose "weißer Hautkrebs" kann bedeuten, dass es sich um ein Basalzellkarzinom (Basaliom) oder um ein Plattenepithelkarzinom (Spinaliom) handelt. Beiden ist gemein, dass sie häufig an chronisch der Sonne ausgesetzten Stellen vorkommen, etwa an den Wangen, der Nase, der Unterlippe, den Ohren oder dem Nacken. Beide Typen bilden selten Metastasen, das Basaliom sogar so gut wie nie. Allerdings kann es in die Tiefe wachsen und etwa den Knochen angreifen.

Basaliom: Häufigster Hautkrebs mit guter Prognose

Laut Deutscher Krebsgesellschaft ist das Basalzellkarzinom (Basaliom) in Mitteleuropa der häufigste bösartige Tumor überhaupt. In Deutschland macht er rund 150.000 Neuerkrankungen pro Jahr aus. Typisch sind rötlich-hautfarbene, knotige Tumore. Am Rand können kleine Blutgefäße durchschimmern. Manchmal bildet sich eine offene Wunde, die schlecht abheilt. Meist genügt es, den Tumor mit einer Operation entfernen zu lassen. Nur selten muss darüber hinaus etwa mit einer Chemotherapie behandelt werden.

Etwas anders sieht es beim Plattenepithelkarzinom (Spinaliom) aus, das aggressiver wächst. Es fällt oft als blutende Knoten etwa an Lippen oder der Haut auf. Nach der Operation kann eine Bestrahlung oder Immuntherapie sinnvoll sein, je nachdem, wie weit die Erkrankung bereits fortgeschritten ist.

Risikofaktoren: Helle Haut, viel Sonne

Der beste Schutz ist bei allen Hautkrebsarten gleich: Zu viel UV-Strahlung meiden! Besonders beim schwarzen Hautkrebs gelten wiederholte Sonnenbrände, gerade im Kinder- und Jugendalter, als der entscheidende Faktor schlechthin. Studien zeigen, dass auch häufige Besuche im Sonnenstudio das Risiko erhöhen.

Wer viel an der Sonne ist, sollte sich mit Sonnencreme und Haut-Bedeckung schützen. Je heller der Hauttyp, desto größer ist das Risiko. Einen Hinweis können Sommersprossen und Leberflecke geben. Als Faustregel gilt: Wer mehr als 100 normale Leberflecken hat, der hat auch ein erhöhtes Hautkrebsrisiko. Zudem spielt die genetische Veranlagung eine Rolle: Gab es in der Familie bereits Fälle von Hautkrebs? Dann ist auch das Risiko für andere Familienmitglieder erhöht.

Insbesondere beim weißen Hautkrebs, der vor allem an besonders Sonnen-exponierten Stellen im Gesicht oder Nacken auftritt, schützen neben Sonnencreme auch Sonnenbrillen und Hüte.

Vorsorge-Untersuchungen wahrnehmen

Wem Hautveränderungen an sich selbst oder dem Partner auffallen, der sollte sich zeitnah ärztlich beraten lassen. Hautkrebs kann auch die Kopfhaut oder die Nägel betreffen! Der Hautarzt kann mittels Mikroskop Hautveränderungen feststellen und weitere Untersuchungen veranlassen. Allen über 35-Jährigen wird zudem empfohlen, sich alle zwei Jahre vorsorglich untersuchen zu lassen. Die Gesetzlichen Krankenkassen übernehmen hierfür die Kosten.