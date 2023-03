Klimawandel in Bayern: Droht ein neuer Dürresommer?

Der langfristige Erwärmungstrend ist unbestritten - im Unterschied zu den "Nebenwirkungen", die unter den Experten lebhaft und durchaus kontrovers diskutiert werden: Nehmen mit den Temperaturen auch Extremwetterereignisse zu? Zumindest bei den Hitzewellen und Sommerdürren zeichnet sich mehr und mehr ein Konsens ab, der beunruhigt.

Zum Artikel: "Mit welchen Strategien der Klimawandel verharmlost wird"

Heißere Sommer sind zu erwarten

Die Mehrheit der Klimaforscher sieht für die nächsten Jahrzehnte eine zunehmende Hitze- und Dürregefährdung. Und das gleich in dreifacher Hinsicht: Häufigkeit, Intensität und Andauer dieser Extremwettersituationen sollen zunehmen.

Bereits die vergangenen Jahre machten mit ihren häufigen Hitzewellen deutlich, wohin die Reise geht. Der vergangene Sommer brachte Teilen Europas eine Rekordglut, wie sie zuvor noch nie erlebt wurde. 40 Grad registrierten die Wetterdienste nicht nur in England, sondern auch in Deutschland bis hoch nach Hamburg. Auch die erfahrensten Meteorologen hätten zuvor eine Gluthitze in Regionen, die für ihr gemäßigtes Klima bekannt sind, für unmöglich gehalten.

Schnee fungierte bisher als Notdepot fürs Wasser

Dieser Winter war, wie auch viele Winter zuvor, zu mild und zu schneearm. Außerdem fiel in etwa 90 Prozent West- und Südeuropas samt Alpenraum zu wenig Regen. In den Alpen liegt so wenig Schnee wie schon lange nicht mehr in einem Spätwinter.

Das Wasserdefizit im Boden zusammen mit dem Schneemangel in den Bergen ist besonders für Regionen wie Bayern in puncto Dürregefahr eine tickende Zeitbombe. Der Schnee, der im Frühjahr schmilzt und mit seinem abfließenden Schmelzwasser Flüsse und Grundwasser auffüllt, fungiert als eine Art Ausfallsicherung im Falle fehlender Niederschläge.