Neue Studie zu Lungenversagen nach Covid-Infektion

Neben Husten, Fieber und Schnupfen gehören Geruchs- und Geschmacksverlust laut dem Robert-Koch-Institut zu den häufigsten Symptomen einer Corona-Infektion. Bei einem schweren Verlauf kann es zum Lungenversagen kommen. Laut einer aktuellen Studie ist wohl eine gestörte Immunreaktion der Grund dafür, dass Betroffene eines Lungenversagens nach einer Covid-Infektion so lange beatmet werden müssen. Beteiligt an der Studie waren auch Forschende des Würzburger Helmholtz-Instituts für RNA-basierter Infektionsforschung (HIRI).

Grund sind die Fresszellen des Immunsystems

Bei der Mehrheit der Patienten mit schwerem COVID-19 Verlauf vernarbe die Lunge in außergewöhnlich starkem Ausmaß, so das HIRI in einer Mitteilung. Demnach spielen Fresszellen des Immunsystems eine zentrale Rolle: "Einige Prozesse des COVID-19-Lungenversagens ähneln dabei denen der idiopathischen Lungenfibrose, einer bisher unheilbaren Form der Lungenvernarbung. Die gestörte Narbenreaktion könnte erklären, warum die Lunge lange funktionsunfähig bleibt und eine langwierige ECMO-Therapie erfordert", teilt das Würzburger Helmholtz-Institut mit.

Mehrere Institute an Studie beteiligt

Neben dem Helmholtz-Institut für RNA-basierte Infektionsforschung in Würzburg arbeiteten Forschende der Charité Berlin, des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC), der Uniklinik Aachen und des Robert Koch-Instituts an der Studie. Die Ergebnisse wurden nun in der Fachzeitschrift "Cell" veröffentlicht.