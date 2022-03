Neue Studie: Wie belastet sind Adoptivkinder und ihre Eltern?

Immer weniger Menschen in Deutschland adoptieren ein Kind. Die Zahlen haben sich in den vergangenen Jahren halbiert. 2020 wurden zum Beispiel 3.600 Kinder adoptiert, zwei Drittel davon sind Stiefkinder oder weiter entfernte Kinder, nur ein Drittel sind fremde Kinder.

Warum die Zahlen zurückgehen, weiß niemand genau. Es wird vermutet, dass es an der immer besser werdenden Reproduktionsmedizin liegt, die Paaren doch noch den Kinderwunsch erfüllt. Hinzu kommen hohe Hürden für Paare, die gerne ein Kind adoptieren möchten. Bislang gab es in Deutschland wenig Forschung zum Thema Adoptivfamilien.

Bisher größte Befragung von deutschen Adoptivfamilien

Aus internationalen Studien ist bekannt, dass Adoptivkinder eine höhere psychische Belastung haben als nicht adoptierte Kinder. Jetzt hat das Deutsche Jugendinstitut München (dji) erstmals eine große Längsschnitt-Studie vorgelegt. 257 Adoptivfamilien wurden nach ihrem Wohlbefinden und nach Belastungen befragt – einmal zwei Jahre nach der Adoption und einmal fünf Jahre danach. Es ist die bislang größte Befragung von Adoptivfamilien in Deutschland.

Symptome von reaktiven Bindungsstörungen

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um Ina Bovenschen vom dji legten den Adoptiveltern Fragebögen vor und ließen sie Tagebuch über das Verhalten der Kinder schreiben, zusätzlich gab es noch Interviews zu verschiedenen Bereichen. Ein Augenmerk lag dabei auf den emotionalen Problemen und den Verhaltensproblemen der Kinder: Wenn sie sich zum Beispiel sozial zurückzogen, Probleme mit Gleichaltrigen hatten, vielleicht häufiger aggressiv wurden oder sich schwer taten, sich auf etwas zu konzentrieren.

Der zweite Schwerpunkt der Beobachtung war das Bindungsverhalten der Kinder. 10 bis 13 Prozent der Kinder zeigten nach der ersten Befragung Symptome von reaktiven Bindungsstörungen: Wenn Kinder zum Beispiel keinen Trost annehmen konnten, wenn es ihnen schlecht ging und sie sich stattdessen zurückzogen.

Traumatisierte Kinder

Weitere 15 Prozent der Kinder zeigten bei der ersten Befragung Symptome, die auf ein Trauma hindeuteten. Dazu gehören Schlafstörungen, Alpträume, selbst verletzendes Verhalten oder Auffälligkeiten beim Essen. Diese Symptome weisen bei jüngeren Kindern unter Umständen auf eine Traumatisierung hin, die sie nicht angemessen verarbeiten konnten, sagt Studienleiterin Ina Bovenschen.

Kinder aus dem Ausland belasteter

Bei der Untersuchung zeigte sich auch, dass Kinder, die aus dem Ausland adoptiert waren, belasteter sind als Kinder, die aus Deutschland kamen. Und dass sich die Schwierigkeiten der Kinder im Laufe der Jahre deutlich verstärkten. Der Grund dafür sind demnach die Vorerfahrungen, die das Kind gemacht hat: Vernachlässigung, körperliche Misshandlung, aber auch wechselnde Bezugspersonen oder auch der Stress der Mutter in der Schwangerschaft. Mit diesen Erfahrungen kommt das Kind in die Adoptivfamilien.

Adoptiveltern brauchen bei Problemen früh Unterstützung

Laut Bovenschen kann man sehr früh erkennen, welche Kinder auch langfristig ein Risiko haben, belastet zu sein. Das spreche dafür, dass man mit Hilfsangeboten sehr früh ansetzen könne.

Denn wie die Forscher herausgefunden haben, führt die Belastung der Kinder auch zu einer Belastung der Eltern. Das heißt, wenn man Schwierigkeiten frühzeitig erkennt, kann man die Familien viel besser unterstützen und sie begleiten. Durch psychologische Beratung beispielsweise.

Insgesamt zeigt die Studie des Deutschen Jugendinstituts, dass es zwar einem Großteil der Kinder gelingt, sich positiv zu entwickeln. Bei den belasteten Kindern reichen die bisherigen Unterstützungs-Angebote aber derzeit nicht aus.

Zu wenige Hilfsangebote für Adoptivfamilien

Bislang gibt es deutschlandweit nämlich zu wenige Angebote für betroffene Adoptivfamilien, sagt Diplompsychologin Kerstin Haury, die in ihrer Praxis Eltern und Kinder berät und ein Buch über Adoption geschrieben hat.

In ihrer Praxis stellt sie fest, dass Adoptivkinder sich häufig mit so genannten Übergängen schwer tun: Wenn sie zum Beispiel in die Schule kommen, sind die neuen Aufgaben tendenziell eine größere Herausforderung für sie als für nicht adoptierte Kinder. Und wenn die Pubertät beginnt, müssen sich Adoptivkinder zusätzlich noch mit ihrer eigenen Geschichte intensiv auseinandersetzen. Und das bedeutet für die Kinder größere Konflikte, auch in der Familie, sagt die Psychologin.

In einer eigenen kleineren Studie hat Kerstin Haury 2020 ebenfalls festgestellt, dass Adoptivkinder eher zu Verhaltensauffälligkeiten neigten als nicht adoptierte Kinder.

Forschung zu deutschen Adoptionen notwendig

Die Forschung speziell zu deutschen Verhältnissen ist wichtig, da sich internationale Arbeiten nicht einfach übertragen lassen. In den USA gibt es zum Beispiel viele Adoptivkinder aus China, anders als in Deutschland, sagt Haury. Denn hierzulande stammen mehr Adoptivkinder aus Deutschland.

Auch Haury sagt, dass Adoptivkinder aus dem Ausland ein größeres Risiko haben, psychisch auffällig zu werden, denn sie erlebten häufiger deutlich stärkere Entbehrungen, weil sie nicht ausreichend ernährt wurden oder in einem Kinderheim leben mussten, wo sie nicht so gut betreut wurden wie zum Beispiel in einer Familie. Außerdem ist die Adoptionspraxis von Land zu Land verschieden. In den USA zum Beispiel werden häufiger Pflegeverhältnisse in Adoptionen umgewandelt, das gibt es in Deutschland eher selten, so Haury.