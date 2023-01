Neue Studie: Öko-Landbau spart Milliarden an Umweltkosten

Hubert Heigl ist begeistert. „Wir sind wirklich froh, dass wir mit den Zahlen arbeiten können.“ Der Vorsitzende der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern e.V. (LVÖ) ist aktuell auf der Grünen Woche in Berlin. Dort wurde jetzt eine Studie veröffentlicht, die in der Landwirtschaft noch für viel Diskussionsstoff sorgen dürfte.

Studienleiter: Je schneller desto besser

„Je schneller die Umstellung auf ökologischen Landbau erfolgt und je größer die Öko-Anbaufläche ist, desto größer ist die Umweltentlastung und Kosteneinsparung für die Gesellschaft“. So formuliert es Studienleiter Kurt-Jürgen Hülsbergen von der Technischen Universität München. Bei den Kostenersparnissen gehe es jedes Jahr um Milliarden. Schon jetzt spare der Ökolandbau der Gesellschaft 1,5 Milliarden Euro an Umweltkosten, so die Studie. Sollten die Öko-Flächen wie geplant auf 30 Prozent ausgebaut werden, dann stiege die Ersparnis demnach auf satte vier Milliarden. Und das jedes Jahr.

50 Prozent weniger Treibhausgase

Im Gespräch mit BR24 betont Studienleiter Hülsbergen aber, dass es ihm bei der Studie vorrangig gar nicht ums Geld gehe - sondern um die Umwelt. Über zehn Jahre lang hätten die Wissenschaftler versucht, herauszufinden, wieviel Treibhausgas pro Hektar in der Landwirtschaft entsteht – in der konventionellen Landwirtschaft zum einen, in der ökologischen zum anderen.. Das Ergebnis: ökologisch bewirtschaftete Flächen verursachen 50 Prozent weniger Treibhausgasemissionen.

Jede Tonne CO2 hat ihren Preis

Umweltschäden, die durch Emissionen entstehen haben heute schon einen Preis. Das Umweltbundesamt stellt dazu Berechnungen zur Verfügung. Auf Grundlage dieser Zahlen und der eigenen Studienergebnisse kommt Hülsbergen auf die potentiellen Milliardenersparnisse. Was er aber betonen will: Der eigentliche Wert der Studie besteht darin, den Ausstoß von Treibhausgas in der Landwirtschaft mit naturwissenschaftlichen Fakten belegen zu können.

Beachtung auf der Grünen Woche

Die Zahlen aus der Studie machten in den Messehallen in Berlin schnell die Runde. Barbara Scheitz, Geschäftsführerin der Andechser Molkerei nutzte sie gleich, um Druck auf den Bundeslandwirtschaftsminister zu machen: „Herr Özdemir, wenn die Bundesregierung ein Unternehmen wäre, dann gäbe es nur eine Möglichkeit: Investieren in den Ökolandbau.“

LVÖ-Vorsitzender: Ergebnis erhofft, aber nicht erwartet

Hubert Heigl von der LVÖ räumt ein: „Die Studie hätte natürlich auch ganz andere Zahlen liefern können. Aber ich bin froh, dass die Zahlen und Fakten uns Argumente für den Ökolandbau liefern.“ Ein Punkt freut ihn dabei besonders. Die Berechnungen der sogenannten produktbezogenen Umweltkosten:

Ökolandbau ist laut Studie tatsächlich ökologischer

Bisher wurde Ökolandwirten von Kritikern oft vorgerechnet: Ihr steckt zwar weniger Ressourcen in die Felder, aber ihr bekommt ja auch weniger raus - was bedeutet, dass die Produkte am Ende dann auch nicht umweltfreundlicher erzeugt werden. Diese These widerlegt die Studie. Fertige Bio-Lebensmittelprodukte schneiden demnach bei Energieeinsatz und Treibhausgasemissionen im Vergleich zum konventionell erzeugten Produkt um ca. 20 Prozent günstiger ab.

Ertragslücke bleibt ein Problem

Für Studienleiter Hülsbergen liegt hier aber auch noch ein großes Problem im ökologischen Landbau. Die sogenannte Ertragslücke zum konventionellen Anbau müsse weiter verringert werden. „Die Fläche ist ein begrenzter Faktor und es geht darum, eine gewisse Produktivität zu erzielen.“ Das heißt, die Forschung müsse dafür sorgen, dass die Erträge im Ökolandbau gesteigert werden.

30 Prozent-Ziel aktuell in Gefahr

Trotzdem liefert die Studie nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische Argumente für das Ziel, 30 Prozent Ökolandbau bis 2030 zu erreichen. Ob das gelingt? Hubert Heigl ist skeptisch. Die Biobranche steckt in Teilen in der Krise: „Wir müssen uns schon sehr anstrengen, um das zu schaffen. Aber im Kern ist es ja notwendig, um der Gesellschaft Kosten zu sparen.“

Weniger Fleisch für mehr Ökoflächen

Professor Hülsbergen ist ebenfalls skeptisch, ob das 30 Prozent-Ziel erreicht werden kann. Wenn nur der Trend der vergangenen 30 Jahre beim Ausbau der Öko-Flächen gehalten würde, dann reiche das nicht aus. Der Absatz von Biolebensmitteln müsste gesteigert werden, etwa in Kantinen. Hülsbergen glaubt außerdem, dass der Konsum von Fleisch reduziert werden müsse. So könnten die geringeren Erträge durch mehr Ökoflächen ausgeglichen werden.