Neue Rasenmähertechnik verschont Insekten

Viele Insekten leben auf Wiesen, und wenn maschinell gemäht wird, saugt der Mäher bis zu 80 Prozent der Tiere ein, wodurch sie ums Leben kommen. Anders bei einem neuen Böschungsmäher einer Firma aus Südbaden, den Johannes Steidle von der Universität Stuttgart-Hohenheim getestet hat.

Erst scheuchen, dann mähen

Steidle beschreibt, wie der insektenfreundliche Mäher mit einer Insektenscheuche vorn am Gerät die Tiere wegscheucht, sodass diese dann wegfliegen. Es würden sich aber auch viele Insekten auf dem Boden fallen lassen. Diese würden dadurch gerettet, dass bei dem Gerät nicht mehr so ein starker Sog erzeugt wird. So werden praktisch keine Insekten mehr eingesogen, bleiben auf der Fläche und sind sicher.

Getestet haben die Forschenden das an Straßenrändern. Aber auch Landwirte können mehr für Insekten tun, wenn sie mähen und danach das Grün verwerten. Wird der Grasschnitt nach dem Trocknen in Plastikballen eingewickelt, erstickt darin auch das letzte Tier.

Viel Potenzial, das Insektensterben einzudämmen

Johannes Steidle ist sicher, dass die Mahd von Grünland – das sind ja ganz erhebliche Flächen – massiv zum Insektensterben beiträgt. Zudem würde ja in der Regel nicht nur einmal gemäht im Jahr, sondern bis zu fünf Mal. Dann sei es klar, dass da irgendwann keine Insekten mehr drin sind. Deswegen geht er davon aus, dass die Entwicklung einer insektenfreundlichen Mähtechnik durchaus auch dafür sorgen könnte, das Insektensterben aufzuhalten.

"Hier ist Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!