Neue Lebensmittelampel: Gesünder essen mit dem Nutri-Score?

Bei der großen Auswahl in Supermärkten ist es nicht immer leicht, den Überblick zu behalten. Gerade die Nährstoffe in einigen Lebensmittel sind vielen ein Rätsel. Ist Müsli A gesünder als Müsli B? Dank dem Nutri-Score sollen Verbraucher das jetzt auf den ersten Blick sehen können.

Auf die Vorderseite von Verpackungen können Firmen eine fünfstufige Farbskala mit den Noten A bis E drucken und damit angeben, wie das jeweilige Produkt bewertet wurde. Dabei kennzeichnet das grüne A die gesündesten Lebensmittel und das rote E jene, die am schlechtesten abgeschnitten haben. “Die gesunde Wahl soll so leicht wie möglich werden”, formuliert Bundesernährungsministerin Julia Klöckner den Anspruch an das neue Bewertungssystem.

Nicht für alle Lebensmittel geeignet

Die Lebensmittelampel ist vor allem für stark verarbeitete Lebensmittel mit vielen Zutaten gedacht. Wer beispielsweise vor dem Tiefkühlregal mit Fertiggerichten wie Pizza steht, soll künftig die Produkte auf den ersten Blick einschätzen können. Einigen anderen Nahrungsmitteln wiederum wird das Label nicht gerecht. Die Stiftung Warentest erklärt, dass Olivenöl wegen seines Fettanteils von 100 Prozent eine schlechte Note erhalten würde, denn seine ungesättigten Fettsäuren spielen bei der Berechnung keine Rolle. Auch andere positive Inhaltsstoffe wie Vitamine werden bei der Berechnung des Nutri-Scores nicht einbezogen.

Die Verbraucherzentralen bemängeln außerdem, dass beim Nutri-Score Nährwerte nicht einzeln aufgeführt werden und dass schlechte Werte in einem Bereich durch gute in anderen aufgewogen werden können.

Trotz der oben genannten Kritikpunkte wurde die Einführung des Nutri-Scores von Verbraucherschützern überwiegend positiv aufgenommen. Oliver Huizinga von Foodwatch lobt, dass sich mit dem Nutri-Score "in Deutschland zum ersten Mal eine verbraucherfreundliche und von unabhängigen Wissenschaftlern entwickelte Kennzeichnung" durchsetze.

Verbraucherschützer fordern EU-weite Lösung

Deshalb richtet sich die lauteste Kritik am Nutri-Score nicht gegen seine Schwachstellen, sondern gegen ihren freiwilligen Einsatz. Zwar ist die Nutzung der Lebensmittelampel in Deutschland gesetzlich geregelt, jedoch ist es jedem Hersteller selbst überlassen, ob er sie auf seine Produkte drucken möchte oder nicht. Eine nur hierzulande geltende gesetzliche Verpflichtung ist nach europäischem Recht nicht möglich. Bundesernährungsministerin Klöckner hat angekündigt, dass sie sich im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft für die Einführung einer einheitlichen erweiterten Nährwertkennzeichnung in der Europäischen Union einsetzen werde.

Eine Verpflichtung könnte sich positiv die Gesundheit der Bürger Deutschland uns ganz Europas auswirken. In Frankreich gibt es den freiwilligen Nutri-Score bereits seit 2017. Dort hat eine Studie der Universitäten Paris, Grenoble und Borbigny ergeben, dass eine flächendeckende Einführung des Nutri-Scores die Kalorienaufnahme um neun Prozent senken könnte. Damit einher gingen aus weniger Todesfälle auf Grund von ernährungsbedingten Krankheiten.