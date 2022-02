Schutz vor Omikron: Durchbruchsinfektion so effektiv wie Booster

Die Omikron-Variante des Coronavirus ist weltweit auf dem Vormarsch, in Deutschland und vielen anderen Ländern erreichen die Infektionszahlen immer neue Höchststände. Ein Forscherteam um die Virologen Ulrike Protzer von der TU München und Oliver Keppler vom Max von Pettenkofer-Institut an der LMU München haben jetzt in einer Studie analysiert, wie das Immunsystem der Menschen bestmöglich gegen die Variante gewappnet ist.

Das Ergebnis der Studie, die in der Fachzeitschrift "Nature" erschienen ist: Nach insgesamt drei Kontakten zum Spike-Protein des Coronavirus entwickelt sich eine qualitativ hochwertige Antikörper-Antwort. Diese Antikörper können dann auch Omikron effizient neutralisieren. Das gilt für Genesene nach zwei Impfungen und für zweifach Geimpfte nach Durchbruchsinfektion genauso wie für dreifach Geimpfte.

Drei Kontakte schützen auch vor Omikron

Die Corona-Varianten Alpha und Delta werden leichter übertragen als das ursprüngliche SARS-CoV-2. Andere Varianten umgehen die Antwort des Immunsystems gegen das ursprüngliche Virus - zumindest zum Teil. Das gilt für Beta, Gamma und Delta.

Auf die Omikron-Variante trifft beides zu. Omikron weist umfangreiche Mutationen im Spike-Protein auf, was seine außerordentlich schnelle Verbreitung und seine Immunflucht erklärt. "Hier braucht man deutlich mehr und bessere Antikörper, um das Virus zu neutralisieren", erklärte der Virologe Keppler.

Durchbruchsinfektion so effektiv wie zusätzliche Impfung

In der Studie kamen dreifach geimpfte Personen ohne vorige SARS-CoV-2-Infektion fast auf gleiche Titer neutralisierender Antikörper gegen Omikron wie geimpfte Genesene oder Personen, die eine Durchbruchsinfektion mit Delta oder Omikron hatten. "In allen Fällen erreichte die Neutralisationsaktivität in unserer Analyse ähnlich hohe Bereiche, und die Bindungsstärke der Antikörper hat sich in allen Konstellationen erhöht", so Keppler.

Die Forscher sind sich einig, dass die durch eine Impfung aufgebaute beziehungsweise verstärkte Immunität der Schlüssel zu einem effektiven Schutz vor zukünftigen Varianten des Virus sei. "Aber auch eine Durchbruchsinfektion, so ärgerlich sie ist, erreicht den Effekt einer zusätzlichen Impfung", betont Protzer. Auf Twitter bezeichnete sie es daher als "wichtig", dass eine Durchbruchsinfektion als Immunisierung anerkannt werde.