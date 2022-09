Neue Erkenntnisse übers Kochen in der Steinzeit

Forschende haben sich den Speiseplan der Menschen in der Jungsteinzeit in Britannien noch einmal genauer angeschaut. Erstmals konnte sie nachweisen, dass auch damals schon mit Weizen und nicht nur mit Gerste gekocht wurde, wie die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) am Mittwoch mitteilte. Das habe eine Analyse von Fettrückständen in Keramiktöpfen ergeben. Auch Milchbrei und Eintopf hätten damals den Hunger gestillt.

Keramik gibt Aufschluss über Speiseplan

Aus der Untersuchung ließ sich laut der Universität zudem schlussfolgern, dass Weizen und Milch in anderen Gefäßen als etwa Fleisch zubereitet wurden. Die Keramik habe das Team unter Wasser vor der Nordwestküste Schottlands gefunden, sie stamme aus der Zeit zwischen 3.600 bis 3.300 vor Christus.

Chemischer Fingerabdruck: Diese Lebensmittel gab's in der Steinzeit

Für die Analyse wurden von Forschenden unter Leitung der Universität Bristol und mit Beteiligung der FAU Lipide untersucht, wie es hieß. Diese Fette hätten sich durch häufiges Kochen und Braten oder durch längere Lagerung in den Tongefäßen festgesetzt und mehrere Jahrtausende überdauert. Mittels eines besonderen Verfahrens seien die biomolekularen Komponenten dann entschlüsselt worden. Der so entstandene chemische Fingerabdruck habe Aufschluss über die verwendeten Nahrungsmittel gegeben.

"Die Ergebnisse gewähren uns einen Einblick in die kulinarischen Traditionen der frühen Bauern, die am nordwestlichen Rand Europas lebten und über deren Lebensweise wenig bekannt ist", sagte Projektleiterin Lucy Cramp von der Universität Bristol.

Getreideanbau aus Kontinentaleuropa

Der Getreideanbau in Großbritannien reicht den Angaben zufolge etwa bis 4.000 vor Christus zurück und wurde wahrscheinlich von übergesiedelten Bauern aus Kontinentaleuropa eingeführt. Darauf deuteten spärliche Funde von konservierten Getreidekörnern und anderen Überresten aus der Jungsteinzeit hin. Ihr Beginn markiert den Übergang vom Nomadentum der Jäger und Sammler zur sesshaften Lebensweise der Bauern.