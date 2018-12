Neue Energiequelle - Kohle aus Kot

Ganz neu ist dieses Verfahren nicht: Die israelische Universität hat bereits Geflügelkot in Kohle umgewandelt, die 24 Prozent mehr Energie als herkömmliche Biokohle aufweist. Auch Studenten der Technischen Universität Berlin haben vor einigen Jahren ein Verfahren entwickelt, bei dem menschlicher Kot in Biokohle verwandelt und als Düngemittel verwendet wird.

Noch ein weiter Weg bis zur Marktreife

Ludwig Leible vom Karlsruher Institut für Technologie zweifelt an der Markttauglichkeit der nachhaltigen Toiletten in absehbarer Zeit: "Die Technologie dahinter ist nicht simpel und gerade in Entwicklungsländern nur schwer umzusetzen." Außerdem, so der Agrarwissenschaftler, müsse die Energie, die in der Kohle lagert, in elektrischen Strom oder Wärme umgewandelt werden. Das würde die Energiebilanz deutlich schmälern.

Außerhalb eines geschlossenen Toilettensystems sei Kohle, die aus menschlichem Kot hergestellt wird, zudem noch sehr teuer: "Die HTC-Kohle kostet etwa 600 bis 800 Euro pro Tonne - Steinkohle nur ein Zehntel davon." Für den Markt sei sie deshalb bislang wenig attraktiv. Er wolle die "visionäre" Idee "nicht kaputt reden", sagt Leible. Es sei allerdings noch ein weiter Weg.