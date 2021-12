Neue Dinosaurier-Art in Chile entdeckt

Forscher haben in Chile eine neue Dinosaurier-Art entdeckt. Die Spezies aus der Gruppe der Ankylosaurier wird in der Fachzeitschrift "Nature" vorgestellt. Ankylosaurier waren vor allem in der Kreidezeit verbreitete, pflanzenfressende Dinosaurier mit einer Panzerung aus Knochenplatten und einem keulenartigen Schwanz, der vermutlich als Waffe genutzt wurde.

Der keulenartige Schwanz diente als Waffe

Die neue, "Stegouros elengassen" genannte Art habe eine Schwanzform entwickelt, die bei anderen Dinosauriern so nicht zu finden war, berichtet das Team um Alexander Vargas von der Universidad de Chile. "Stegouros" bedeutet "bedeckter Schwanz", während "elengassen" der Name eines mythischen gepanzerten Monsters in der Tradition der einheimischen Aonikenk ist. Das Ende seines seltsamen Schwanzes ähnelt einem Farnwedel oder einem Macuahuitl, der gefürchteten Kriegskeule, die von den alten Azteken verwendet wurde. Der Schwanz hat sieben Paare seitlich abstehende Hautknochenplatten und eine flache, ovale Form.

Der Dino lebte vor etwa 75 Millionen Jahren

Das gut erhaltene, fast vollständige Skelett des etwa zwei Meter großen Sauriers aus der späten Kreidezeit vor etwa 71,7 bis 74,9 Millionen Jahren wurde in der Region Magellanes im chilenischen Teil Patagoniens gefunden. Es stellt eine echte evolutionäre Verbindung zwischen Ankylosauriern und anderen älteren Linien gepanzerter Dinosaurier dar, weshalb er als "Rosetta-Stein" dieser Gruppe qualifiziert wird.

