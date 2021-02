Neue Corona-Therapie mit Blutplasma in Erlangen

An der Uni-Klinik Erlangen startet derzeit eine Studie, an die sich viele Hoffnungen knüpfen. Seit Beginn der Pandemie im März vergangenen Jahres spenden dort Menschen, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben, Blut. Das daraus gewonnene Plasma mit seinen Antikörpern wird schwerstkrankten Covid-19-Patienten mit akuten Verläufen verabreicht.

Genese Patienten sind sehr gefragt

Das Blut von genesen Covid-19-Patienten ist sehr wertvoll. Es enthält nach einer Infektion wichtige Bestandteile des Immunsystems, Antikörper, die das Virus erfolgreich bekämpfen können. Als eines der ersten Krankenhäuser in Deutschland hat die Uniklinik Erlangen schon im vergangenen April auf diese Methode gesetzt und die Zulassung zur Herstellung von therapeutischem Plasma erhalten.

Aufruf zu Plasmaspenden

Plasma nennt man den flüssigen Teil des Blutes aus dem alle Zellen in einem speziellen Verfahren entfernt wurden. Dadurch entstehen bei Transfusionen keine gefährlichen Blutunverträglichkeiten, die sich sonst aus der Blutgruppe ergeben. In Erlangen sind seitdem zahlreiche genesene Covid–Patienten dem Aufruf zur Plasmaspende gefolgt. Sie müssen anhand von 2 PCR–Tests nachweisen, dass sie die Infektion überstanden haben, seit vier Wochen symptomfrei sein und im eigenen Blut Antikörper haben. Mit einer Spende von 600 bis 800 Millilitern können ein bis zwei Patienten behandelt werden. So sind am Uniklinikum Erlangen schon einige Covid-19-Patienten erfolgreich behandelt worden.

Forscher nach bisherigen Beobachtungen zuversichtlich

Die bisher erzielten Erfolge mit dem sogenannten Rekonvaleszenz-Plasma stimmen die Forscher der Uniklinik Erlangen optimistisch. Nun wollen sie daraus in einer breit angelegten Studie eine wirksame Standardtherapie zur Behandlung schwer kranker Corona-Patienten entwickeln. Bislang können sie nur die Symptome behandeln, aber Covid-19 nicht erfolgreich therapieren.

Die erste Studie ihrer Art in Deutschland

An der ersten Studie ihrer Art in Deutschland beteiligen sich Spezialisten verschiedener Disziplinen aus Erlangen in Nürnberg. Medizin-Informatiker wollen sogar mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz den Studienfortgang beschleunigen. Die Studie wird vom Freistaat mitfinanziert und hat die Zulassung vom zuständigen Paul-Ehrlich-Institut erhalten.

Sie unterscheidet sich wesentlich von den bisher durchgeführten Studien. Zum einen sollen mindestens 3 Präparate pro Patienten zum Einsatz kommen und die Zahl der Transfusionen auf bis zu sechs erhöht werden. davon erhoffen sich die Erlanger Forscher bessere Erfolge.

Sterblichkeitsrate senken

Falls sich die bisher gemachten Erfahrungen bestätigen und die angestrebte Therapie als sicher erweist, könnte sie als Standardtherapie zugelassen werden. Sollte sie zum Einsatz kommen, kann so die Sterblichkeitsrate deutlich gesenkt werden. Erste Ergebnisse erwarten die Erlanger Forscher gegen Ende des Jahres.