Neu entdeckt: Römer nutzten schon früh mobile Nachttöpfe

Bevor es Toiletten gab, haben die Menschen vieler Kulturen kommunale Latrinen genutzt – auch in der römischen Antike war das der Fall. Erst mit der Zeit wurden diese Gemeinschaftsklos dann durch individuellere Möglichkeiten ersetzt. So gab es Überlieferungen zufolge schon in der griechischen Antike tragbare Urinale in Amphorenform. Doch aus der römischen Zeit haben archäologische Funde bisher nur Latrinen zutage gefördert.

Toilettengewohnheiten der Römer in der Antike

Eine Untersuchung von Sophie Rabinow von der University of Cambridge und ihren Kollegen wirft nun ein ganz neues Licht auf die Toilettengewohnheiten der Römer. Für ihre Studie hatten sie die Rückstände in einem in der Römerzeit sehr häufigen Typ von Tongefäßen analysiert.

Es handelt sich dabei um gut 30 Zentimeter hohe, sich konisch nach oben hin erweiternde Töpfe. "Solche konischen Gefäße wurden nahezu überall im römischen Reich gefunden und in Abwesenheit anderslautender Belege meist als Vorratsbehälter eingeordnet", erklärt Co-Autor Roger Wilson von der University of British Columbia in Vancouver.

Funde vor allem in der Nähe von römischen Latrinen

Die Tatsache, dass viele dieser Tontöpfe in der Nähe von römischen Latrinen gefunden wurden, weckte allerdings schon früher den Verdacht, dass sie möglicherweise eine Art Nachttopf darstellen könnten. Deshalb haben er und seine Kollegen nun die Rückstände in einigen solcher Töpfe untersucht, die aus dem fünften Jahrhundert stammen und in einer römischen Villa in Gerace auf Sizilien gefunden worden waren. Weil Urin und Kot über solche kristallinen Resten oft schwer nachzuweisen sind, wählte das Team einen anderen Ansatz: Sie suchten nach den Spuren von Darmparasiten.

Eier von Darmparasiten in den römischen Tongefäßen

Tatsächlich wurden die Wissenschaftler fündig: in den harten Verkrustungen der Tongefäße konnten sie mehrere Eier des Peitschenwurms (Trichuris trichiura) identifizieren – einem Fadenwurm, der zu den häufigsten Darmparasiten des Menschen gehört. Diese bis zu fünf Zentimeter langen Würmer heften sich an der Darmwand fest und ernähren sich von der Darmschleimhaut.

Die Eier dieser Parasiten gelangten zwischen die Mineralkrusten in der Innenwand der Gefäße und konnten so über Jahrhunderte konserviert werden. Es ist der erste Nachweis solcher Parasiteneier aus einem römischen Tongefäß.

Funde stammen aus antiker Villa auf Sizilien

Der Fund dieser Parasiteneier belegt, dass die Tontöpfe nicht, wie lange angenommen, als Vorratsbehälter dienten, sondern vermutlich das römische Äquivalent zu einem Nachttopf waren. Die römischen Bewohner der Villa in Gerace nutzten die Töpfe demnach als mobile Toiletten.

Die Archäologen vermuten, dass diese Töpfe damals unter einem Hocker oder ähnlichen Holzgestellen standen, um den Menschen beim Stuhlgang mehr Bequemlichkeit zu bieten. "Der Topf stammt aus dem Badekomplex der römischen Villa. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Besucher des Bads diesen Nachttopf nutzten, weil das Bad keine eigene Latrine besaß", erklärt Rabinows Kollege Piers Mitchell.

Römer nutzten schon früh Nachttöpfe

Die Untersuchung enthüllt damit, dass die Römer schon früh Nachttöpfe nutzten. Zudem legt dies nahe, dass die vermeintlich als Vorratstöpfe dienenden konischen Gefäße möglicherweise auch woanders im Römerreich als mobile Toiletten dienten. Ob das wirklich der Fall war, könnte nun die Suche nach Parasiteneiern auch in den Rückständen dieser anderen Töpfe zeigen.