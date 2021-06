Nervenstimulator: Mit der Fernbedienung gegen Kopfschmerzen

70 Prozent der Deutschen haben regelmäßig anfallsartige oder chronische Kopfschmerzen. Manche sind weniger schlimm und vergehen schnell wieder – andere, wie etwa bei einer Migräne, sind deutlich heftiger. Meist helfen dann Medikamente, um den Schmerz in den Griff zu bekommen. Aber nicht immer.

Extreme Schmerzattacken: "Ich kann nicht mehr"

So ist es zum Beispiel bei Helma Stiefelhagen: Tabletten helfen ihr schon lange nicht mehr. Sie leidet seit Jahren an der schlimmsten Form des Kopfschmerzes: dem Cluster-Kopfschmerz. Die Cluster-Attacken verursachen extreme Schmerzen im Bereich der Schläfe und dem Auge. "Manchmal ist es so schlimm, dass man einfach sagt: Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr!" Ihre Kopfschmerzen dauern oft ein bis zwei Stunden. "Man hat das Gefühl, das Auge will raus! Alles tut weh, die Seite, der ganze Kopf eigentlich", so Stiefelhagen.

Alles hat Helma Stiefelhagen schon ausprobiert: Kopfschmerztabletten, starke Schmerzmittel, wie Triptane, ein spezielles Nasenspray, oder auch Sauerstoff zum Inhalieren. Geholfen hat all das fast nichts.

Dem Schmerz den Weg abschneiden

Durch Zufall erfährt sie von einer neuartigen Therapie, die sie wieder hoffen lässt. Professor Jan Vesper ist Neurochirurg am Uni Klinikum Düsseldorf. Seine Idee: den Schmerz im Ansatz bekämpfen. "Das Problem entsteht im Hirnstamm, in einer Region, die nicht zugänglich ist von außen. Aber auf dem Weg bis zur Hirnrinde gibt es verschiedene Kreisläufe und da greifen wir an einer Stelle, die leichter zugänglich ist, ein. Wir unterbrechen sozusagen die Weiterleitung des Schmerzes zur Hirnrinde."

Der Schmerz passiert auf seinem Weg vom Hirnstamm zur Hirnrinde ein Nervenbündel, das Ganglion sphenopalatinum. Das sitzt direkt hinter dem Oberkiefer, was zu den typischen Symptomen führt: stechendem Schmerz rund um das Auge, Schwellungen, tränende Augen und Blutstau.

Ein "Stoßdämpfer" im Hirnstamm

Genau an diese Stelle setzen die Ärzte Helma Stiefelhagen einen Nervenstimulator ein. Der ist nicht größer als ein Fingernagel und wird durch eine Wand in der Mundhöhle eingeführt und in der Nähe des Nervenbündels befestigt. "Man vermutet, dass es dadurch funktioniert, dass dieser Nervenknoten die elektrischen Impulse des Stimulators weiterleitet an die Stellen, wo der Schmerz entsteht. Im sogenannten Hirnstamm. Und dort quasi wie ein Stoßdämpfer wirkt."

Wenn Helma Stiefelhagen jetzt eine Cluster-Attacke bekommt, aktiviert sie den Stimulator per Fernbedienung von außen. Die elektrischen Impulse stimulieren das Nervenbündel und Schwächen so den Schmerz ab, bevor er in die Hirnrinde weitergeleitet wird.

"Vorher waren die Attacken immer sehr stark und lang. Seit ich das Gerät benutze, das ist jetzt ungefähr ein Jahr, hat sich das um mindestens die Hälfte reduziert." Helma Stiefelhagen

Eine solche Verbesserung würden sich auch Patienten wünschen, die unter anderen Kopfschmerzen, wie etwa Migräne, leiden. Kann der Stimulator hier vielleicht auch helfen?

Forschung zur Migräne läuft

"Migräne äußert sich vor allem im Hinterkopf, am Nacken. Diese Nerven hängen aber eng zusammen mit den Nerven, über die wir bei Cluster-Kopfschmerzen sprechen," sagt Jan Vesper. Derzeit werde daran geforscht, ob der Stimulator auch bei Migräne helfen könne, denn diese Art der Kopfscherzen komme häufiger vor als Cluster-Kopfschmerz, so Vesper.

Helma Stiefelhagen jedenfalls hat ihre Operation nie bereut. Sie kann Dank des Stimulators wieder einen halbwegs normalen Alltag leben, mit weniger schlimmen Kopfschmerzen.