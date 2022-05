Naturwissenschaft erleben: Mitmach-Ausstellung in Hof

Von der Infrarotstrahlung übers Farbspektrum bis hin zur Erdanziehungskraft: In der neuen Mitmach-Ausstellung im städtischen Museum Bayerisches Vogtland in Hof können Kinder und Erwachsene naturwissenschaftliche und technische Gesetzmäßigkeiten erkunden. An insgesamt 18 Stationen wird Technik im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar, sagt Museumsleiterin Magdalena Bayreuther.

Ausstellung in Hof macht Naturwissenschaft begreifbar

So können die Besucher zum Beispiel an einer Vakuumkammer miterleben, wie die Luft aus einem Schokokuss gezogen wird oder Gesichtserkennung per Computer testen. An anderen Stationen kann man etwa sehen, wie ein Regenbogen entsteht, kann Wasser-Moleküle zusammensetzen, oder selbst Brücken bauen.

Die begehbaren Experimentierkästen stammen aus dem Museum Industriekultur in Nürnberg. Hof ist nach Erlangen die zweite Station für die Sonderausstellung "Technikland auf Tour". Geöffnet ist sie im Hofer Stadtmuseum Bayerisches Vogtland bis 19. Juni.

Experimente für Schulklassen und Familien

Schulklassen können sie nach Voranmeldung jederzeit besuchen. Für Familien stehen die Ausstellung-Guides momentan freitags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr zur Verfügung, in den Pfingstferien dann auch von dienstags bis sonntags. Für Lehrkräfte gibt es kostenfrei Vorbereitungsmaterial.