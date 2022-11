Nationalpark bekommt Auffangstation für Luchswaisenbabys

Im Bayerischen Wald soll bald die erste Auffangstation für Luchswaisen im Freistaat entstehen. Auf Wunsch des Bayerischen Umweltministeriums baut die Nationalparkverwaltung eine Station auf, in der Luchswaisenkinder oder verletzte Luchse aufgepäppelt werden können, wie die Parkverwaltung am Mittwoch mitteilte.

Im Frühjahr 2023 solle der Bau der Anlage im Tierfreigelände in Neuschönau im Kreis Freyung-Grafenau beginnen. Zuvor hatte die "Passauer Neue Presse" darüber berichtet.

Luchswaisen kamen bisher nach Niedersachsen

Bislang habe der Park Luchsjunge, deren Mütter zum Beispiel überfahren wurden, zwar für eine erste Notversorgung aufgenommen. Wenn sie länger versorgt werden mussten, habe man die Tiere aber in die nächstgelegene Aufziehstation nach Niedersachsen bringen müssen. Diese weiten Fahrten sollen vom kommenden Jahr an nicht mehr notwendig sein.

Etwa 140 Luchse in Bayer- und Böhmerwald

Der Luchsbestand im Bayerischen Wald geht auf zwei Wiederansiedlungsprojekte zurück. So wurden in den 1970er Jahren im Nationalpark Bayerischer Wald zwischen fünf und sieben Luchse ausgewildert. In den 1980er Jahren wurden in Tschechien weitere 17 Luchse ausgewildert. Seitdem entwickle sich der Bestand gut, heißt es.

33 Tiere hat man im vergangenen Winter gezählt – das sei die höchste Luchszahl bisher in der Geschichte der Nationalparks Bayerischer Wald und Šumava. Zusammen mit den Luchsen in den übrigen Regionen im Bayer- und Böhmerwald umfasst die Population wohl rund 140 Tiere, schätzen Experten.