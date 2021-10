NASA-Raumsonde Lucy startet zu Jupiter-Asteroiden

Ein Fossil und eine Raumsonde

Die NASA-Raumsonde Lucy teilt sich ihren Namen mit dem fossilen Teilskelett eines vermutlich weiblichen Vormenschen, das 1974 vom amerikanischen Paläoanthropologen Donald Johanson und seinem Team in Äthiopien entdeckt wurde. Den Namen bekam das Fossil, da beim Katalogisieren wiederholt eine Beatles-Kassette lief, auf der auch "Lucy in the sky with diamonds" zu hören war. Der Skelettbau von Lucy zeigte, dass Vorläufer des heutigen Menschen schon vor rund drei Millionen Jahren aufrecht gehen konnten.

Mission zwischen zwei Trojaner-Schwärmen

Ähnlich Spektakuläres wird von der Raumsonde Lucy erwartet, die am Samstag, 16. Oktober 2021, von Cape Canaveral aus startet, um erstmals die Jupiter-Trojaner genauer zu untersuchen. Die Sonde ist über 15 Meter lang - vor allem wegen der riesigen Solarzellen, die die Batterien aufladen. Bis Lucy die Trojaner erreicht, wird es aber etwas dauern. Zunächst wird sie 2022 und 2024 zweimal an der Erde vorbeifliegen, um mit Unterstützung der Schwerkraft dort Schwung zu holen. 2025 passiert sie auf ihrem Weg zu den Jupiter-Trojanern den im inneren Hauptgürtel gelegenen Asteroid Donaldjohanson, benannt nach dem Mitentdecker von Lucy.