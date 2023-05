Nachhaltige Verpackungen: Ist Metall das bessere Plastik?

Glas, Metall, Holz, Aluminium, Papier: Fast 20 Millionen Tonnen Verpackungsabfall haben die Deutschen im Jahr 2020 produziert. Dabei gehören der Verbundkarton, also Tetrapak, die klassische Konserve und Einweggläser zu den beliebtesten Verpackungen. Oft können Konsumentinnen und Konsumenten im Supermarkt sogar zwischen ihnen wählen – bei den passierten Tomaten etwa. Welche Alternative aber ist die ökologisch Sinnvollste?

Platz 3 – das Einwegglas

Das Glas gilt eigentlich als nachhaltig – denn es ist die Verpackungsart, die mit 83 Prozent mit am häufigsten wiederverwertet wird.

Glasverpackungen zu produzieren ist allerdings extrem energieaufwendig, sagt Katharina Istel vom Naturschutzbund Deutschland (NABU). Sie hat eine Studie beim Ifeu Institut beauftragt, in der Verpackungen auf ihre Nachhaltigkeit geprüft wurden.

Zwar würden in der Regel viele Altscherben verwendet, doch beim Einschmelzen bedarf es enorme Hitze. Größtes Manko: Glas ist ein vergleichsweise schweres Produkt. Istel: "Je mehr Material ich brauche, um ein Kilo Ware zu verpacken, desto mehr Umweltauswirkungen habe ich auch".

Da helfe es auch wenig, wenn wir Einweggläser zuhause für selbstgemachte Marmeladen oder Trinkgläser verwenden. Es würden so viele Einweggläser gekauft, dass der wiederverwertete Anteil nicht einmal in den jährlichen Abfallstatistiken auffiele.

Platz 2 – die Weißblechkonserve

Etwas besser als das Einwegglas schneidet die klassische Konserve ab. Auch sie kann mit 89 Prozent eine hervorragende Recyclingquote vorweisen.

Doch die Produktion von Konserven gilt als sehr energieintensiv. Denn, so Istel: eine Konserve besteht aus Stahl, das wiederum aus Eisenerz gewonnen wird. Um es formbar zu machen, muss es extrem hohen Temperaturen ausgesetzt werden – und das schadet der Umwelt.

Allerdings ist eine Konserve deutlich leichter als Stahl, es bedarf also weniger Material, um die gleiche Menge an Tomaten zu verpacken – ein Pluspunkt.

Platz 1 – der Verbundkarton

Zwar enthält der Verbundkarton auch Aluminium und Plastik, der Mammutanteil aber besteht aus Karton. Und der ist ein nachwachsender Rohstoff – nachhaltig also. Sein Geheimnis aber ist sein geringes Gewicht. Damit werden Ressourcen eingespart, auch beim Transport, der etwa Feinstaub freisetzt, sagt Katharina Istel.

Insgesamt verbraucht die Produktion einer Tonne passierter Tomaten im Karton siebeneinhalb Mal weniger CO2-Äquivalente als die einer Tonne Tomaten im Glas.

Allerdings: Verbundkartons lassen sich schwieriger recyceln, weil sie aus mehreren Materialien bestehen, die in speziellen Anlagen aufwendig getrennt werden müssen.

Diese gibt es zwar, die Herausforderung besteht laut Abfallberaterin Antje Burger vom Landratsamt Dachau allerdings darin, dass Tetrapaks überhaupt dem Recycling zugefügt werden: "Aus meiner Sicht ist es so, dass viele Leute den Tetrapak gar nicht in die gelbe Tonne oder den gelben Sack werfen, wodurch er wiederverwertet werden könnte." Dementsprechend landet mehr als 50 Prozent im Restmüll, wird also verbrannt und nicht wiederverwertet.

Fazit: Auch Ressourceneinsatz bei Produktion und Transport entscheiden

Obwohl Verbundkartons schlechter wiederverwertet werden können, sind sie aufgrund ihres geringen Gewichts und der geringeren Energie bei der Produktion am nachhaltigsten. Konservendosen und Glas brauchen hohe Temperaturen, um produziert zu werden. Aber: Glas ist deutlich schwerer und schneidet daher am schlechtesten ab. Nachhaltiger wird Glas erst dann, wenn es tatsächlich in in einem Mehrwegsystem eingesetzt wird, wie zum Beispiel bei Flaschen.