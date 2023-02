Nachhaltig und gesund - die "Planetary Health Diet"

So bunt ist mein Einkaufswagen selten. Karotten, ein Apfel, Pflaumen, Orangen, Nüsse, Chinakohl, Haferflocken, Quark, Milch, weiße Bohnen, Kohlrabi, rote Beete, Schalotten, eine Paprika, Kichererbsen, Polenta, Staudensellerie.... Das sind die Lebensmittel, die ich heute essen soll.

Ernährung, die das Klima schützen soll

Ich teste die "Planetary Health Diet", eine Ernährungsform, die 37 Wissenschaftler vor einigen Jahren entwickelt haben. Mit dieser Art der Ernährung heißt es, tue ich einerseits etwas für meine Gesundheit, andererseits soll sie auch das Klima schützen. Wenn das alle täten, würden die natürlichen Ressourcen des Planeten nicht überschritten – und der CO2-Ausstoß bei der Lebensmittelproduktion sänke.

Nachhaltige Ernährung geht mit Einschränkungen einher

Meine "Planetary Health Diet" beginnt am Klinikum Großhadern. Die Ernährungswissenschaftlerin Nicole Erickson forscht dort zu gesunder Ernährung und zur Prävention von Krebs. Sie erklärt, dass nachhaltige Ernährung nur mit Einschränkungen funktioniere, vor allem bei tierischen Produkten: "Von allen Lebensmitteln, die wir essen: Fleisch belastet die Umwelt am meisten." Dazu kommt: In Bayern ist knapp die Hälfte der Bevölkerung übergewichtig. Das ist ungesund – und der hohe Nahrungsmittelverbrauch belastet auch das Klima.

Maximal 2.500 Kalorien am Tag

Theoretisch, so das Konzept, sollte in Sachen Klimaschutz jeder Mensch auf der Welt maximal 2.500 Kalorien essen, wenig Fleisch, viel Gemüse, am besten aus der Region. So könnten bis zu zehn Milliarden Menschen auf der Erde satt werden, ohne die Natur zu zerstören. Auch wenn vielen Klimaschutz immer wichtiger wird, halten sich bislang nur sehr wenige Menschen streng an dieses Konzept. Und: 2.500 Kalorien machen nicht für jeden gleich viel Sinn. Nicole Erickson braucht von mir Größe und Gewicht, um den optimalen Bedarf zu errechnen. 1,92 Meter auf 83 Kilogramm macht bei mir einen Bedarf von 2.186 Kalorien.

Obst und Gemüse statt Nudeln mit Sauce

Das Experiment beginnt, und ich muss umdisponieren. Ab jetzt muss die Hälfte meines Essens aus Obst und Gemüse bestehen, Getreide-Produkte und Kohlenhydrate machen nur noch ein knappes Viertel aus. Nudeln mit Sauce, Käse-Brote, Reispfannen, Frühstückseier, das war einmal. Auch Fleisch und Fisch soll es nur noch einmal die Woche geben, in geringen Mengen. Jetzt stehen Salate, Gemüsepfannen, Bohnen, Haferbrei und Nüsse auf dem Speiseplan. Nicole Erickson hat mir dafür Rezepte vorbereitet. Das gehe in die Richtung, wie sich die Menschen vor 50 Jahren ernährt haben, so Erickson: "Die haben auch nicht jeden Tag Fleisch auf dem Teller gehabt!"

Ohne Küchenwage geht es nicht

Mein Tag startet mit einem Karotten-Apfel-Haferbrei – und zwar mit einer für mich schockierend kleinen Portion. Ich muss das Gewicht jeder Zutat pingelig genau mit der Küchenwage messen, sonst überschreite ich die Kalorien-Obergrenze. Heißt in dem Fall: 100 Milliliter Milch, 10 Gramm Haferflocken, 20 Gramm Karotte, was nicht mal ein Drittel der ganzen Rübe ist, 10 Gramm Leinsamen und 20 Gramm Apfel – eine dünne Scheibe. Das Ergebnis nach dem Kochen: Etwas über 200 Gramm Haferbrei, 289 Kilokalorien. Und so geht das jetzt den ganzen Tag. Als Zwischensnack soll ich ein Püree aus weißen Bohnen zubereiten, auch das dauert wieder 20 Minuten, schmeckt nicht besonders gut, aber ich habe 138 Kilokalorien geschafft und ordentlich Hülsenfrüchte zu mir genommen.

Tierische Produkte in geringen Mengen

Jetzt geht’s ans Mittagessen – wieder zwei Stunden Küchenarbeit. Immerhin ist sogar Fisch erlaubt, eine Forelle. Kleine Mengen tierischer Produkte darf ich in der Woche nämlich immer noch essen, etwas über 200 Gramm Fleisch, also ein Steak, und 160 Gramm Fisch.

Denn vegetarische Ernährung ist laut Nicole Erickson gar nicht unbedingt besser für das Klima, als ab und zu mal Fleisch und Fisch zu essen. Sie sagt: "Wenn ich mich vegetarisch ernähre, aber sehr viele Tofu-Produkte und importierte Bohnen kaufe, ist das auch nicht besser, als ein Stück Fleisch aus Bayern."

Eine halbe Forelle zum Mittagessen

Also gibt’s bei mir: Forelle im Polenta-Mantel auf rote Beete-Orangen-Bett. Natürlich muss ich alles wieder genauestens abwiegen und die rote Beete macht in der Küche eine Riesensauerei. Und ich darf nur die halbe Forelle essen. Mehr geht nicht, weil sonst entweder die Kalorien überschritten werden oder ich nicht mehr auf meinen vorgeschriebenen Gemüse- und Hülsenfrucht-Anteil komme. Dazu gibt‘s einen Tomaten-Paprika-Kichererbsen-Salat. Auch der muss geschnippelt und angemacht werden. Insgesamt wieder 485 Kilokalorien geschafft. Später am Tag darf ich noch eine Handvoll Nüsse essen, erstaunliche 250 Kilokalorien. Und zum Abendessen gibt’s einen Chinakohl-Kohlrabi-Orangen-Salat plus Selleriesuppe mit Käse. Das ergibt nochmal 731 Kalorien – und dann ist Schluss. Mit 2186 Kalorien habe ich meinen Tagesbedarf erreicht.

Fazit: Weniger Kalorien, größerer Aufwand

Am Ende des Tages habe ich so viel Gemüse gegessen, dass ich mich richtig voll fühle. Ich habe zwar gefühlt etwas weniger Energie wegen der wenigen Kohlenhydrate, daran soll man sich aber gewöhnen. Problematischer sieht es da in Sachen Kosten und Aufwand aus. Über fünf Stunden Küchenarbeit pro Tag – das geht nur mit viel Zeit und ist mit einem Job eigentlich nicht vereinbar.

Kostenpunkt: Zehn bis 15 Euro pro Tag

Und auch den Geldbeutel schont die nachhaltige Ernährung nicht wirklich. Pro Tag kostet mich die "Planetary Health Diet" zehn bis 15 Euro, obwohl ich bei vielen Lebensmitteln eher günstige Varianten gekauft habe. Zum Vergleich: Der Bürgergeld-Regelsatz für Lebensmittel liegt bei etwa sechs Euro. Und dann ist da auch noch ein Problem, um das es in diesem Text noch gar nicht ging. Fünf Stunden Kochen bedeutet am Ende auch: ein Haufen dreckiges Geschirr.

"Veggie, Fleisch, Insekten: Wie essen wir in Zukunft?" Darüber diskutiert die Münchner Runde am Mittwoch, den 8. Februar um 20 Uhr 15 im BR Fernsehen.