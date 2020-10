vor etwa einer Stunde

Nachgefragt: Was bedeuten die neuen Corona-Zahlen?

6.638 Neuinfektionen in 24 Stunden: Wie in den Nachbarländern machen die Corona-Zahlen jetzt auch bei uns vielen Angst. Was genau sagen sie aus? Wie könnte es weitergehen? Gibt es auch gute Nachrichten? Fünf Fragen an BR-Expertin Jeanne Turczynski.