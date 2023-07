Zum Tod von Jo Lindner: Kann Extremsport ein Aneurysma auslösen?

30 Jahre alt und topfit - trotzdem ist der Fitness-Influencer Johannes Lindner unerwartet verstorben. "Joesthetics" starb an den Folgen eines Aneurysmas. Er hatte zuvor über Nackenschmerzen geklagt. Hätte man die Gefahr vorhersehen können? Ist der Kraftsport die Ursache für das Aneurysma? Der Missbrauch von Steroiden? Oder gibt es andere Gründe? Lindners Freundin Nicha weist alle Gerüchte zurück und teilte mit, dass vier Jahren zuvor auch seine Tante an einem Aneurysma gestorben sei, also eine genetische Veranlagung eine Rolle gespielt haben könnte. Was die individuelle Ursache bei Johannes Lindner angeht, können gegebenenfalls nur seine Ärzte eine Antwort finden. Was aber hat es grundsätzlich mit dem Thema Aneurysma auf sich? Fragen und Antworten:

Was ist ein Aneurysma?

Ein Aneurysma (altgriechisch "Aufweitung") ist eine Gefäßaussackung, die einreißen und zu einer lebensgefährlichen Blutung führen kann. Die Gefäßwand dehnt sich zu einem kleinen Ballon oder einem kleinen Säckchen aus. Dadurch verliert sie an Elastizität und kann schließlich einreißen (rupturieren). Die eintretende Blutung ist lebensgefährlich.