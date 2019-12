Mysterium Föhn und Wetterfühligkeit: Alles nur Einbildung?

Der Föhn gehört zu Bayern wie die Münchner Frauenkirche und das Oktoberfest. Er verlegt München optisch in die Alpen als wäre die Stadt ein Millionendorf mitten im Karwendelgebirge. Ein Schauspiel, an dem sich viele erfreuen. Für Wetterfühlige aber ist der Teufelshauch - wie der warme Wind in Kalifornien genannt wird - die reinste Plage.

Das Wetter beeinflusst das Wohlbefinden

Ist es draußen warm, schwitzen wir. Ist es kalt, frieren wir. Ist es dunkel, sind wir eher betrübt, scheint die Sonne, fühlen wir uns besser. Zu viel UV-Strahlung kann unsere Hautzellen schädigen. Ist es feucht-kalt, kann das die Schmerzen bei Arthrose verstärken. Das Wetter beeinflusst also unser Wohlbefinden.

"Aufgrund von subjektiven Empfindungen, die im Rahmen von zahlreichen Studien erfasst wurden, ist an der Realität von Zusammenhängen zwischen dem Wettergeschehen und der Befindlichkeit nicht zu zweifeln." Angela Schuh, Leitung des Fachbereichs medizinische Klimatologie, Kurortmedizin und Prävention an der LMU München

Auch Luftdruckveränderungen wirken sich aus. Studien zeigen, dass Druckveränderungen Kopfschmerzen auslösen können. Das haben japanische Forscher in Druckkammern ausprobiert.

Die Föhnkrankheit ist umstritten

Das Wetter beeinflusst unseren Organismus. Ob es eine eigenständige Föhnkrankheit gibt, ist allerdings umstritten. Es gibt zwar viele Hinweise, dass Müdigkeit, Unruhe, Unkonzentriertheit, Kopf- und Narbenschmerzen sowie Schlaflosigkeit mit dem Föhn zusammenhängen, aber es gibt Forscher, die Wetterfühligkeit eher als ein vorübergehendes Phänomen begreifen. Wer beispielsweise täglich viel Zeit im Freien verbringt, kann seine Beschwerden lindern.

"Prinzipiell ist es so: Je mehr der Mensch sich abhärtet, sein Körper trainiert ist und er sich einer Klimavielfalt aussetzt, desto erfolgreicher ist der Kampf gegen die Wetterfühligkeit. Deshalb die Empfehlung, immer rauszugehen, Kalt- und Warmduschen abzuwechseln und sich wettergerecht verhalten." Andreas Matzarakis, Biometeorologe an der Universität Freiburg

Gesunde passen sich problemlos an Wetterveränderungen an. Wetterfühlige dagegen klagen über Befindlichkeitsstörungen.

Der Föhn kommt bei uns aus dem Süden

Bei Föhn wird es auf einmal ungewöhnlich warm und trocken. Dieses Phänomen gibt es fast überall auf der Welt, wo Berge sind. In Bayern kommt es daher, dass der Südwind über die Alpen streicht. Dieser Wind kommt meist vom Mittelmeer her und ist mit feuchter Luft angereichert. Die Alpen sind ein Hindernis, an dem die feuchte Luft aufsteigen muss. Sie kühlt sich dabei ab: um ein halbes Grad pro 100 Höhenmeter. Wird es beim Aufsteigen kühler, können die Wolken die Feuchtigkeit nicht mehr halten und regnen sich ab. Das geschieht auf der Alpensüdseite.

Der Wind ist auf der Nordseite der Alpen wärmer als auf der Südseite

Überschreitet der Südwind den Alpenhauptkamm und kommt nach Bayern, strömt er hangabwärts. Der Wind ist jetzt trocken, weil sich die Wolken bereits auf der Südseite der Alpen abgeregnet haben. Trockene Luft erwärmt sich leichter als feuchte Luft - und zwar um ein Grad pro 100 Meter, die es talabwärts geht. Zum Vergleich: Beim Aufstieg wurde es nur ein halbes Grad kühler pro 100 Höhenmeter. Das ist der Grund, warum die Luft nach Überquerung der Berge wärmer ist als vorher. Der Föhn wird deshalb auch als warmer Fallwind bezeichnet.

"Die Wetterfühligkeit, das ist eine große Palette von Beschwerden, die nicht unbedingt mit dem Wetter zusammenhängen müssen. Aber das Wetter führt dazu, dass diese Beschwerden das Glas zum Überlaufen bringen." Prof. Andreas Matzarakis, Meteorologe Deutscher Wetterdienst, Zentrum für Medizin

Wetterfühlige sind "durch den Wind", wenn der warme Fallwind das Wetter umschlagen lässt. Dann ist der Himmel blau und die Sonne scheint.