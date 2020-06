Mysteriöse Knallerei von Neumarkt: Experten rätseln weiter

In der Nacht auf Pfingstmontag sind viele Menschen im Landkreis Neumarkt von Knallgeräuschen aus dem Schlaf gerissen worden. Experten stehen nach wie vor vor einem Rätsel, was die Ursache für das rätselhafte Phänomen angeht. Allerdings: Sowohl ein Überschallflug als auch ein Meteorit können als Ursache mittlerweile ausgeschlossen werden.

Luftamt registrierte keinen Flugbetrieb

In dem Zeitraum habe es keine Überflüge von zivilen Flugzeugen gegeben, so das Luftamt Nordbayern. Und auch militärische Überflüge fanden nicht statt. Es konnte in dem Zeitraum "kein militärischer Flugbetrieb" festgestellt werden, so das Luftfahrtamt der Bundeswehr.

Meteoritenfall ist ausgeschlossen

Ein Experte des europäischen Feuerkugelnetzwerks des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt kann auch einen Meteoriten ausschließen. Das bestätigt er am Nachmittag. Demnach hätten die exakten Kameras an den fest installierten Messpunkten in Bayern und auch in Tschechien keinen Meteoriten aufgenommen. Dafür bräuchte es einen sekundenlangen Lichtschweif am Himmel, nur sehr selten ein Geräusch.

Beobachter aus dem Raum Neumarkt schildern in den sozialen Netzwerken im Internet zwar einen "hellen Himmel" oder ein "helles Licht" zwischen den beiden Knallgeräuschen. Ein Meteoritenfall könne laut dem DLR-Experten Dieter Heinlein aber aufgrund der Bilder und Daten des Feuerkugelnetzwerkes ausgeschlossen werden.

Viele Ohrenzeugen im Landkreis

Die Suche nach einer Ursache für die beiden heftigen Knallgeräusche geht also weiter. In der Nacht zum Montag zwischen 1:30 Uhr und 2 Uhr hatten die beiden explosionsartigen Geräusche viele Neumarkter geweckt. Die Geräusche waren auch in weiten Teilen des Landkreises Neumarkt zu hören, so gibt es Beobachtungen im Internet aus Berching, Mühlhausen oder Dietfurt, Berg und Postbauer-Heng.

Auch die Polizei ist ratlos

Die Polizei hat bislang keine Ursache gefunden. Sie war in der Nacht zum Montag mit Feuerwehr und Rettungsdienst ausgerückt, hatte aber keine Ursache und keine Schauplatz der Knallgeräusche identifizieren können.

