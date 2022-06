"Erinnern und Vergessen": Münchner Tatort zum Thema Demenz

Der Mordfall im aktuellen Münchner Tatort liegt 30 Jahre zurück. Der vermeintliche Täter saß lange hinter Gittern. Aber es gibt Zweifel daran, dass er wirklich der Täter war. Der Fall wird neu aufgerollt. Doch der wichtigste Zeuge, ein Psychiater, ist inzwischen dement. Doch wie funktioniert unser Gedächtnis?

Erinnerungen bekommen eine Art Zeitstempel

Unser Gedächtnis arbeitet wie eine Foto-Kamera: Es speichert kein ganzes Video ab, sondern Schnappschüsse, die unser Gehirn zu einem Ereignis miteinander verknüpft. Unwichtige Bilder werden aussortiert, um Platz zu schaffen. Wichtige Fotos dagegen werden bevorzugt behandelt und unter dem Einfluss bestimmter Botenstoffe wie Dopamin oder Noradrenalin gefestigt.

Um sich später daran erinnern zu können, wann etwas passiert ist, bekommt jedes Foto eine Art Zeitstempel dazu – und zwar im sogenannten Hippocampus in unserem Gehirn, eine Seepferdchen-förmige Struktur. "Das heißt, wenn wir etwas Neues erleben, schafft diese Region einen neuen Speicherplatz frei nur für dieses neue Erlebte. Und verhindert so, dass es sozusagen etwas Ähnliches, was früher schon mal passiert ist, überschreibt", erklärt Emrah Düzel, Demenzforscher am Uniklinikum Magdeburg.

Demenzforscher setzen oft auf "Reminiszenz-Therapie"

Bei Demenz-Patienten, etwa mit Alzheimer, ist der Hippocampus schon früh betroffen: Eiweiße lagern sich ab und stören vermutlich die Kommunikation zwischen den Nervenzellen. Auch Durchblutungsstörungen können ursächlich sein. Indem der Hippocampus nicht mehr richtig arbeitet, verlieren die Betroffenen eigentlich erstmal nicht die Erinnerung selbst, denn die ist woanders gespeichert - aber die Orientierung darin, weil die Zeitstempel verloren gehen.

Im Tatort versuchen die Kommissare, mit Hilfe von Demenzforschern an die “verschütteten” Erinnerungen heranzukommen - über die sogenannte Reminiszenz-Therapie. Reminiszenz heißt: Erinnerungen wachrütteln, durch damit verknüpfte Begleitumstände, wie etwa den Geruch von Reinigungsmitteln.

Experimente zeigen Erfolg der Therapie

In Einrichtungen für Demenz-Kranke werden solche Möglichkeiten genutzt - etwa, indem Patienten, die früher viel gereist sind, in ein virtuelles Zugabteil gesetzt werden. Oder, indem sie musizieren, wenn sie früher selbst Musik gemacht haben. Dass dieser Umweg funktionieren kann, zeigt das Beispiel von Herrn Pschibilsky, einem Demenz-Patienten. Er erinnert sich weder ans letzte Weihnachten noch an seine Hochzeit. Wenn er in einem Test eine gezeichnete Blume erkennen soll, kann er sich kaum konzentrieren. Aber sobald der ehemalige Geiger musiziert, ist er ganz bei sich und hochkonzentriert. Das könnte ein Weg zu alten Erinnerungen sein.

Ein psychologisches Experiment mit Tauchern bestätigt das: Sie sollten sich - unter Wasser - Wortlisten einprägen. Sollten sie sich im Anschluss an Land an die Wörter erinnern, funktionierte das sehr schlecht. Tauchten sie wieder unter Wasser, kamen ihnen die Wörter plötzlich wieder in den Sinn.

Nur ein Ansatz der beiden Tatort-Kommissare

Die Tatort-Kommissare setzen am Sonntag aber natürlich nicht nur auf diesen einen Weg: Die Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr: "Wir verfolgen noch eine andere Strategie dahinter. Die wir natürlich nicht verraten dürfen, weil es ja ein Tatort ist."