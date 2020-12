Risiko Corona-Impfung? Possoch klärt!

Sind die neuen Impfstoffe gegen das Coronavirus Fluch oder Segen? Laut aktueller Umfrage der Krankenkasse Barmer wollen sich nur noch 53 Prozent der Deutschen gegen Covid-19 impfen lassen. Für die angestrebte Herdenimmunität wäre das zu wenig.

Ein Grund für das Misstrauen: Die Impfstoff-Entwicklung ging vielen einfach zu schnell. Denn eigentlich dauert es bis zu einer Zulassung mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Doch bei Corona werden nun weltweit alle Forschungskräfte gebündelt. "Da waren auch wirklich innovative Leute am Werk, die das sehr schnell und zielstrebig umgesetzt haben, wo man wirklich sagen muss, das ist extrem beeindruckend", so Leif Erik Sander, Immunologe an der Charité.

Veränderung der DNA durch mRNA-Impfstoffe?

Impfmythen, die aktuell im Internet kursieren, vergrößern dabei die allgemeine Unsicherheit. Die Corona-Impfstoffe seien äußerst gefährlich und könnten auf lange Zeit schlimme Nebenwirkungen verursachen. Ein Argument: Die mRNA-Impfstoffe gegen Corona würden das menschliche Erbgut, die DNA, verändern.

Was ist da dran? Werden die Corona-Impfstoffe trotz der kurzen Entwicklungszeit sorgfältig genug geprüft? Welche Nebenwirkungen können auftreten? Und können wir überhaupt mit Hilfe eines Impfstoffes gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 zur Herdenimmunität gelangen?

Possoch klärt!