Andrang am Mount Everest: Rekord bei "Eintrittskarten"

Riesenandrang am Dach der Welt: Nepal hat 454 "Eintrittskarten" für die Besteigung des Mount Everest vergeben und damit eine Rekordmarke aufgestellt. Damit dürften sich inklusive der Begleiter ab Beginn der Besteigungs-Saison Ende April über 900 Menschen auf den Weg zum höchsten Gipfel der Erde machen. Die meisten Lizenzen zum Gipfelsturm gingen in diesem Jahr nach China (96), dahinter folgen die USA (87).

Erinnerungen an das Unglücksjahr 2019

Die hohe Zahl an Besteigungs-Lizenzen bringt Rekordeinnahmen für Nepal, für das der Everest eine wichtige Devisenquelle ist. Ausländische Everest-Bergsteiger zahlen für eine Expedition insgesamt rund 40.000 Euro, rund 11.000 Euro davon entfallen auf die Genehmigung zur Besteigung des Gipfels vom Tourismusministerium in Kathmandu.

Die hohe Zahl der Lizenzen weckt aber auch schlechte Erinnerungen an das Jahr 2019. Damals waren mindestens vier Bergsteiger auf dem Everest gestorben, weil der Andrang auf der Route Richtung Gipfel zu groß gewesen sein soll.

Corona-Nachholeffekt sorgt für Gipfel-Run

Für Ang Tshering Sherpa, dem ehemaligen Präsidenten des Bergsteigerverbandes "Nepal Mountaineering Association", wollen viele Antragsteller aber nun trotz aller Risiken das nachholen, was in den vergangenen Jahren wegen der Corona-Pandemie nur sehr erschwert möglich war. Auch wenn am Gipfel-Grat ein bedrohlicher Stau drohen könnte, wollen viele Bergsteiger ihren Gipfel-Versuch nicht mehr länger hinauszögern.

Drei nepalesische Bergsteiger vermisst

Wie gefährlich der Everest gerade auch sehr früh in der Saison ist, zeige sich erst jüngst wieder. Seit dem 12. April werden drei nepalesische Bergsteiger am höchsten Gipfel der Welt vermisst. Sie waren zwischen dem Basislager, dem ersten Höhenlager, mit Gepäck für Bergsteiger unterwegs, als eine Lawine sie erfasste, wie ein Sprecher des nepalesischen Tourismusministeriums berichtete. Mit einem Helikopter sei bislang erfolglos versucht worden, die Männer zu finden. Sie seien wahrscheinlich in eine etwa 50 Meter tiefe Gletscherspalte gestürzt.

Material-Stau könnte für Verzögerungen sorgen

Solche Meldungen dürften den Gipfel-Andrang kaum verringern. Verzögert werden könnten die Ambitionen einiger Alpinisten höchstens durch Verzögerungen beim Materialtransport: Helikopter sollen auf Anweisung der Lokalregierung für Expeditionsfirmen nur noch große Ausrüstungsgegenstände zum Basislager des Everest fliegen - etwa große Zelte oder Tische.

Lebensmittel, Seile, Gas zum Kochen oder medizinische Ausrüstung etwa sollen dagegen von menschlichen Trägern oder Tieren hinaufgebracht werden, wie lokale Politiker erklärten. Laut "Nepal Mountaineering Association" gibt es aber nicht genügend Menschen und Tiere, die diese Aufgabe übernehmen könnten, weswegen sich derzeit tonnenweise Material in den Orten am Fuß des Everest stapelt.

Dieser Artikel ist erstmals am 25.04.2023 auf BR24 erschienen. Das Thema ist weiterhin aktuell. Daher haben wir diesen Artikel erneut publiziert.

Mit Informationen von SID und dpa