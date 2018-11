Monarchfalter aus Nordamerika erreichen Winterquartier in Mexiko

In diesem Jahr hielt sie eine Kaltfront an der Grenze zwischen den USA und Mexiko auf. Deshalb kamen die Schmetterlinge eine Woche später als üblich in ihrem Winterquartier an, so die Nationale Kommission für Naturschutzgebiete.

Rückgang der Monarchfalter

Monarchfalter sind auffällig orange und schwarz gezeichnete Wanderfalter. Sie sind zwar nicht akut vom Aussterben bedroht, aber momentan gibt es weniger von ihnen als noch vor zehn Jahren. Das liegt vor allem daran, dass ihre Leibspeise, die Seidenpflanzen, fehlen. Sie gelten als Unkraut und werden deshalb meist vernichtet. Aber nur auf diesen Pflanzen legen die Falter ihre Eier ab. Ihre Raupen ernähren sich von den milchigen Sekreten der Blätter.