Möwen zählen in der Stadt

Im Rahmen eines "Citizen-Science-Projektes" sollen Bürger, Schulklassen und Vereine in Mittelfranken Lachmöwen beobachten und melden. Die gesammelten Daten der Aktion "Mitmachmöwen" sollen dann Aufschluss geben über die Lebensweise der Tiere und ihre Flugrouten.

Besonders am Wöhrder See in Nürnberg und an der Pegnitz seien viele Möwen zu entdecken, heißt es von der Regierung von Mittelfranken, welche die Aktion verantwortet.

Lachmöwen nicht nur am Meer

Lachmöwen sind auch weit weg vom Meer zu beobachten und die häufigste Möwenart in Bayern. Sie leben das ganze Jahr im Freistaat und brüten im Sommer an den großen Seen in Kolonien aus Tausenden Vögeln. Die Allesfresser mit dem lateinischen Namen "Chroicocephalus ridibundus", zu deutsch "die reichlich Lachende", kommen im Winter aus ganz Europa nach Bayern, um an den Gewässern zu überwintern.

Bei beringten Möwen kann anhand der Ringnummer über eine zentrale Datenbank herausgefunden werden, woher die Tiere stammen, wo sie sich aufgehalten haben, wie alt sie sind und welche Flugrouten sie eingeschlagen haben oder ob sie stationär vor Ort leben.

Mitmachmöwen-Praxisset zum Download

Im Internet wird ein sogenanntes Mitmachmöwen-Praxisset zum Download angeboten. Damit lernen Kinder und Familien selbst allerhand über das Leben von Lachmöwen und erhalten Tipps zur Beobachtung der Vögel. Neben Informationsmaterial finden Nachwuchs-Wissenschaftler dort auch Bastelbögen sowie Audio- und Videoclips.

Mehr Natur im Freistaat

"Mitmachmöwen" ist ein Projekt zur Umsetzung der Bayerischen Biodiversitätsstrategie und des Biodiversitätsprogramms Bayern 2030. Durchgeführt wird es in Kooperation der Regierungen von Mittelfranken und Niederbayern. Finanziert wird das Projekt vom Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz.