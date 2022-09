Moderne Waldwirtschaft sichert Überleben von Gelbbauchunken

Bei einer Wanderung im Wald sieht man das oft: Tiefe Furchen im Weg, hinterlassen von Fahrzeugen der Waldbewirtschaftung. Die Gelbbauchunke braucht diese Fahrspuren, die auf Rückegassen oder Waldwegen entstehen, wenn zum Beispiel Traktoren durchfahren.

Mit Wasser befüllte Fahrspuren: Perfekte Umgebung für Eier der Gelbbauchunken

Diese füllen sich dann mit Wasser, erklärt Martin Dieterich, Professor für Landschafts- und Pflanzenökolgie an der Uni Hohenheim. Das sind also Gewässer, die es nur ein paar Monate gibt, denn in natürlichen oder auch eigens für die Unke angelegten Teichen leben spätestens im zweiten Jahr mehr Feinde der Unke als Unken selbst.

Er erklärt: "Sobald der Teich permanent wird, kriegen sie ja nur im ersten Jahr Reproduktion. Und sonst züchten sie im Prinzip die Räuber, der Gelbbauchunken-Kaulquappen und Eier. Und das sind Bergmolche und Libellenlarven und zwei sehr häufigen Arten, die dann im Prinzip das sehr verheerend wirken, auf die Population."

Ohne Kollateralschaden geht es nicht

Wenn durch die Fahrspuren von Zeit zu Zeit ein Auto oder Traktor fährt, überleben das nicht alle Eier und Larven, trotzdem aber wesentlich mehr Kaulquappen und Unken, als im Teich bei den Libellenlarven. Würden aber gar keine Fahrzeuge mehr durch den Wald fahren, dann wäre die Voraussetzung für die Fortpflanzung gar nicht gegeben.

Ursprünglich lebt die kleine schlammbraune Unke mit den Herzförmigen Pupillen und dem gelb-gemusterten Bauch in Auwäldern, die regelmäßig überflutet werden. Weil es die fast gar nicht mehr gibt, überlebt sie mittlerweile am besten in solchen Fahrspuren im Wald.

Fahrspuren tragen zum Erhalt der Gelbbauchunken bei

Das Problem ist Dieterich zufolge, dass die Spuren bei vielen Förstern nicht beliebt sind, weil sie zum Beispiel für Spaziergänger nicht nach naturnahem Wald ausschauen. Oft werden sie zugeschüttet oder mit Reisig bedeckt. Dieterich und seine Kollegen fordern daher dringend, die Rückegassen zu belassen wie sie sind, denn diese Dynamik und Bewirtschaftung sei für die Gelbbauchunke notwendig, sonst habe diese Art keine Chance.

