Eichhörnchen-Zählaktion vom Bund Naturschutz - helfen Sie mit!

Ob im eigenen Garten, im Grünen, im Hinterhof der Großstadtsiedlung oder im Wald - überall, wo es Bäume gibt, sieht man auch Eichhörnchen. Und obwohl sie allgegenwärtig sind, weiß man, so der BUND Naturschutz Bayern, recht wenig über die niedlichen Tiere. Deshalb bittet er Sie um Ihre Mithilfe!

Melden Sie Eichhörnchen an den BUND Naturschutz

Es macht Spaß, die wuseligen Eichhörnchen zu beobachten, und wenn Sie den Blick sowieso nicht von ihnen wenden können, können Sie Ihre Beobachtungen auch gleich dem BUND mitteilen. Der will nämlich herausfinden, wo mittlerweile mehr Eichhörnchen leben: in der Stadt oder nach wie vor auf dem Land, in den Wäldern. Dazu ist der BUND auf Ihre Angaben angewiesen.

Infos zu Eichhörnchen in Bayern via APP teilen

Wenn Sie Eichhörnchen sehen, melden Sie doch gleich, wo das ist und was die Eichhörnchen gerade tun. Fressen sie, spielen sie? Sind sie alleine und mit mehreren Tieren unterwegs? Welche Fellfarbe haben sie? All diese Fragen sind für den BUND von Interesse. Wie genau es geht, erfahren Sie auf der Webseite des BUND Naturschutz Bayern. Via APP, die Sie auf Ihr Smartphone herunterladen, können Sie Ihre Beobachtungen gleich teilen und die Angaben ausfüllen bzw. ankreuzen.

Die App "Eichhörnchen in Bayern" für Android

Die App "Eichhörnchen in Bayern" für IOS