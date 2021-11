Miteinander oder gegeneinander? Die Kultur des Spielens

Als Kinder bauen wir Türme aus Bauklötzen oder denken uns Rollenspiele aus. Das hilft, unsere Umwelt - spielerisch - zu begreifen. Auch als Erwachsene hören wir mit dem Spielen nicht auf. Und so gibt es rund um den Globus die unterschiedlichsten Karten-, Würfel- und Brettspiele. Miteinander zu wetteifern, scheint ein Grundbedürfnis menschlicher Gesellschaften zu sein. Doch es gibt Unterschiede in der Art, wie wir miteinander, bzw. gegeneinander spielen - abhängig davon, in welcher Kultur wir leben.

Wie eine Kultur spielt, sagt etwas darüber aus, wie oft sie Konflikte mit anderen Kulturen austrägt. Diese Erkenntnis gewann das Forschungsteam um die Psychologin Sarah Leisterer-Peoples vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Sie hat das Spielverhalten von 25 Kulturen miteinander verglichen. Dafür lagen ihr Daten zugrunde, die sie von historischen Spielen und Informationen über Hierarchie- und Sozialstrukturen hatte. Die untersuchten Kulturen lebten in der Vergangenheit und waren über den pazifischen Raum verteilt.

Miteinander oder gegeneinander spielen?

Ein zentraler Punkt bei der Untersuchung war die Frage, ob diese Kulturen kompetitiv oder kooperativ spielen, also ob sie miteinander wettstreiten oder zusammen spielen. Dazu wurde untersucht, wie Kulturen auch in anderen Bereichen Konflikte untereinander austragen, wie zum Beispiel bei der Nahrungssuche oder im Austragen von Streitigkeiten über soziale Hierarchien.

"Frühere Studien meinten, es hängt davon ab, wie egalitär oder wie hierarchisch eine Gesellschaft ist, in welchem Verhältnis Kooperation und Streit im Spiel stattfinden." (Sarah Leisterer-Peoples, Psychologin)

Dieses Ergebnis konnten die Forschenden nicht bestätigen. Sie kamen zu dem Schluss, dass es in jeder Kultur Spiele mit kompetitiven und kooperativem Charakter gibt. Sowohl in egalitären als auch in hierarchischen.

Eine Kultur spielt so, wie sie auch im Alltag miteinander umgeht

In einem zweiten Schritt definierten Leisterer-Peoples und Kollegen Indikatoren dafür, welche Verhaltensweisen auf konfliktreiches Verhalten hindeuteten, und welche auf kooperierendes. Sie untersuchten, wie sozial hierarchische Kulturen strukturiert waren, wie oft Mitglieder einer Kultur miteinander in Konflikt gerieten, wie oft Kulturen mit anderen Kulturen in Konflikt gerieten und wie häufig Mitglieder einer Kultur gemeinschaftlich jagten und fischten.

"Das sind reale Indikatoren für kooperatives Verhalten", so die Wissenschaftlerin Sarah Leisterer-Peoples. "In Zeiten des Konflikts mit anderen Gruppen sind Individuen aufeinander angewiesen. Kooperation ist hier besonders wichtig. Das spiegelt sich in der Art der Spiele wider, die gespielt werden – Spiele, in denen Gruppen im Wettstreit mit anderen Gruppen stehen."

Spielerisch miteinander gewetteifert wird also eher in Kulturen mit hohem Konkurrenz- und Konfliktpotential. In Kulturen, in denen jedoch das Gemeinschaftliche - das Jagen und Fischen zum Beispiel - im Vordergrund steht, da spielt man lieber Spiele, die auf Kooperation setzen. Klassische Beispiele für einen "kämpferischen Wettstreit" sind Monopoly oder "Mensch ärgere Dich nicht".

