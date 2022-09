Mit Schnabel und Füßen: Kakadus können Mülltonnen öffnen

In Sydney gibt's viele davon, und sie wühlen gerne im Müll - da finden sie oft etwas zu fressen. Einige Kakadus sind sogar geschickt darin, Mülltonnen aufzumachen, hat Barbara Klump vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie beobachtet.

Mit Schnabel und Füßen hebeln Kakadus die Mülltonnen auf

"Das ist sehr faszinierend: Erst hebeln sie den Deckel hoch, indem sie den Schnabel zwischen den Deckel und den Rand der Mülltonne drücken. Dann halten sie den Deckel fest und laufen an einer Seite entlang. Und ganz zum Schluss der letzte Schritt ist, den Deckel komplett umzukippen. Und was besonders spannend daran ist, dass wir ganz viele Variationen in jedem von diesen einzelnen Schritten gefunden haben", sagt Barbara Klump.

Kakadus hinterlassen Müllchaos

Unterschiedliche Techniken also, die Kakadus voneinander abschauen und ausprobieren. Weil die Tiere erst mal alles aus der Tonne rauswerfen, was nicht essbar ist, hinterlassen sie jedes Mal eine Spur der Verwüstung und ein regelrechtes Müllchaos. Deshalb versuchen die Menschen natürlich, den Raubzug zu verhindern.

Ziegelsteine und Schlangenattrappen sollen Kakadus fernhalten

Auch die Anwohner müssen neue Abwehrmethoden entwickeln. Ziegelsteine auf den Tonnen, sollen die Kakadus vom Durchwühlen abhalten. Dann gebe es aber wieder Kakadus, die auch diese großen Steine runterschubsen können. Zwar müssten sie hart dafür arbeiten, aber sie bekämen es dann doch hin. Wenn die Kakadus immer neue Methoden ausprobieren, dann müssten auch die Anwohner dort wieder zu neuen Tricks greifen. Auch platzierte Gummischlangen schreckten die Tiere nicht mehr ab, so die Verhaltensforscherin Barbara Klump.