Mit Quereinsteigern gegen den Lehrkräftemangel in Bayern

In Bayern herrscht Lehrermangel. Diesem Mangel möchte Bayerns Kultusminister Michael Piazolo künftig vor allem mit mehr Quereinsteigern begegnen. Etwa 300 haben im letzten Schuljahr diesen Schritt gewagt. Mindestens noch einmal so viele will Piazolo bis zum kommenden Schuljahr gewinnen. Erst Mitte Januar hat er dafür unter dem Motto #imherzenlehrer eine Kampagne gestartet, inklusive neuer Webseite. Die Kernaussage ist: Die Wege ins Lehramt sind nun deutlich flexibler als bisher.

Kann jetzt jeder einfach unterrichten?

Für die einen ist die Kampagne ein gutes Zeichen, um etwas gegen den Lehrermangel auszurichten. Andere sorgen sich, was das für die Qualität der Lehrkräfte bedeutet. Ob man zum Beispiel in Bayern nun ohne Lehramtsstudium einfach Lehrer werden kann, wie etwa in Berlin. Dirk Zorn, Experte für schulische Bildung bei der Bertelsmann-Stiftung, erklärt, dass man in Bayern wie auch in einigen anderen Bundesländern für einen Quereinstieg nur zugelassen werden kann, wenn vorher ein sogenanntes Mangelfach definiert wurde. Das gelte also nur für bestimmte Fächer. Im Fachjargon des Kultusministeriums ist dann von einer Sondermaßnahme die Rede.

Wer kommt für den Quereinstieg infrage?

Wer sich für einen Quereinstieg interessiert, muss ein einschlägiges Fach studiert haben, oder für Berufsschulen entsprechende Berufserfahrung vorweisen. Im zweijährigen Vorbereitungsdienst, bekannt als Referendariat, sollen die angehenden Lehrkräfte dann lernen, was sie pädagogisch für ihren künftigen Beruf brauchen.

Neu ist in Bayern, dass deutlich mehr Studienabschlüsse diesen Weg möglich machen als vorher, und das auch für fast alle Schularten. So können zum Beispiel an Mittel- und Berufsschulen künftig auch Fachhochschulabsolventen mit Masterabschluss Lehrer werden. Damit bleibt der Quereinstieg in Bayern aber immer noch schwieriger als in manch anderen Bundesländern, wo etwa ein Bachelor-Abschluss ausreicht. Laut Dirk Zorn von der Bertelsmann-Stiftung hat das auch seine Berechtigung, da wir seiner Meinung nach in eine sehr bedenkliche Situation kämen, wenn akademische Mindeststandards abgesenkt würden.

Welche Maßnahmen gegen den Lehrkräftemangel gibt es noch?

Bildungsexperte Dirk Zorn bezweifelt, dass Quereinsteiger alleine den Lehrermangel erheblich senken werden und weist auf ein Potenzial hin, das Bayern aus seiner Sicht bislang nicht erschlossen hat: ausländische Lehrkräfte. Auch die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz führt in ihren "Empfehlungen zum Umgang mit dem akuten Lehrkräftemangel" von Ende Januar unter anderem die Erleichterung der Anerkennung von Lehrkräften mit ausländischen Abschlüssen auf. Bisher würden sich 80 Prozent der im Ausland ausgebildeten Lehrkräfte in Deutschland vergeblich um eine Anerkennung bemühen. Durch verschiedene Erleichterungen könnte hier eine höhere Erfolgsquote erzielt werden.