Mit Pferden: Wie Schauspieler die Körpersprache trainieren

Jasmin Wojke, Hannes Kainz und Marvin Steglich studieren in Passau im zweiten Semester Schauspiel. Heute sitzen die drei aber nicht in ihrer Akademie, sondern vor einem eingezäunten runden Pferde-Platz auf einem abgelegenen Hof bei Neuburg am Inn.

Trainerin Elma Esrig bringt Pferd Galeon in den "Round-Pen" und erklärt, auf was es gleich ankommt: Jeder soll Galeon dazu bringen, sich symmetrisch mit ihm zu bewegen – nur durch Körpersprache, ohne Worte und große Gesten. "Es geht um eure Präsenz und eure Körperspannung, mit der ihr das Pferd führt", sagt Esrig.

Klarheit durch Körpersprache

Die angehende Schauspielerin Jasmin Wojke freut sich auf das Training. "Ich bin mit Pferden aufgewachsen", sagt sie. Doch Galeon findet Nachbarpferde, Zuschauer und Sand spannender als sie, die im Zentrum des "Round-Pen" steht. Immer wieder versucht sie, auf sich aufmerksam zu machen, indem sie auf ihre Oberschenkel klatscht, aufrecht und angespannt in der Mitte des Kreises steht. Trainerin Esrig ruft ihr zu, dass sie das Pferd fokussieren soll.

Nach zehn Minuten geht es erstmals auf sie zu. Es braucht fast 45 Minuten, bis sie gemeinsam mit dem Pferd losgeht und synchron stehen bleibt. "Es hat sehr lang gedauert, eine Verbindung aufzubauen. Und ich bin nicht sicher, ob sie zu 100 Prozent da ist. Aber ich habe ein bisschen besseres Bewusstsein für mich und dafür, wie ich mit meiner Körpersprache wirke", sagt sie. Genau darum geht es bei dem Training: um Klarheit in der Körpersprache. "So wie ihr hier Galeon überzeugen müsst, müsst ihr euer Publikum erreichen", sagt Trainerin Esrig.