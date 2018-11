Mit Netz und Harpune auf Jagd nach Weltraumschrott

Es ist eine kleine, sehr kreative Mission: "RemoveDEBRIS", gefördert von der EU. Sie soll zeigen, wie man mit verhältnismäßig einfachen Mitteln Weltraumschrott aufräumen kann.

Im Juni 2018 erreichte der vollgepackte Forschungssatellit die Internationale Raumstation ISS, jetzt im Herbst wurden schon die ersten erfolgreichen Experimente absolviert. Eines davon: Weltraumschrott fangen mit einem Fangnetz. Dazu haben die Forscherinnen und Forscher der Universität Surrey (Großbritannien) in Zusammenarbeit mit Airbus Defense and Space in Bremen ein sternförmiges Netz auf einen anderen kleinen Satelliten, quasi den Weltraumschrott, geworfen.

"Wir sind absolut begeistert von dem Ergebnis. Es klingt wie eine simple Idee, aber ein Netz im Weltall zu benutzen, um Weltraumschrott damit einzufangen, bedarf vieler Jahre an Planung, Ingenieursleistung und Koordination zwischen allen beteiligten Institutionen. Es ist eine aufregende Zeit für uns alle." Prof. Guglielmo Agliette, Direktor Surrey Space Centre

Eingefangener Satellit entwischt nicht mehr

Das Netz flog wie geplant auf den kleinen Satelliten zu und zog sich rasch um ihn herum, mit Hilfe von Motoren an seinen Enden.

"Damit der Fisch, den man gefangen hat, nicht mehr entwischt." Ingo Retat, Airbus Defense and Space, Projektleiter