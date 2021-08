Mit Gewässerrandstreifen für mehr Artenvielfalt

Ein Maisfeld endet direkt an der Uferkante eines Bachs. Erdreich wird dadurch bei Regen ins Wasser geschwemmt. Auch Pflanzenschutzmittelrückstände, Phosphor und Stickstoff aus Düngemitteln gelangen so in das Gewässer.

Damit das nicht passiert, gibt es sogenannte Puffer- oder Gewässerrandstreifen. Sie sollen verhindern, dass die Artenvielfalt und Biodiversität in und an Gewässern beeinträchtigt werden. Doch was bringen sie und wie breit sollten sie sein? Fünf Meter sind in Bayern gesetzlich vorgeschrieben, aber das genügt nicht, kritisieren Naturschützer.

Gewässerrandstreifen: ein Hotspot der Biodiversität

Randstreifen entlang von Fließgewässern mit natürlicher Vegetation sind Übergangsbereiche zwischen verschiedenen Ökosystemen, nämlich zwischen Wasser und Wald, und haben eine sehr hohe Biodiversität von Wasser- und Landlebewesen. Im Gewässer leben Algen, Wasserpflanzen, Insekten, Fische, Schnecken und Muscheln. Der Uferbereich ist Lebensraum für Spinnen, Amphibien, Käfer, Ameisen und Mücken. Und an Land leben auf den Gewässerrandstreifen Vögel, Fledermäuse, Fischotter, Mäuse, Blattkäfer und Weichwanzen. Vor allem Ufergehölze schaffen Lebensräume. Sie beschatten das Gewässer, Falllaub und Totholz sind Nahrungsgrundlage für viele Insekten.

Wissenschaftler zählen Insekten

Wie wichtig aber sind diese Pufferstreifen für die Artenvielfalt und sind sie vielleicht eine Maßnahme, um das Insektensterben aufzuhalten?

Seit 2019 läuft an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) in Freising in Kooperation mit dem Augsburger Landesamt für Umwelt (LfU) ein Projekt, das dies untersucht. 40 landwirtschaftliche Flächen in ganz Bayern mit und ohne Gewässerrandstreifen wurden zwei Jahre unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist aufschlussreich.

Insekten: mehr Biomasse, mehr Arten

An Gewässerrändern ohne Pufferstreifen wurden im Durchschnitt in verschiedenartigen Netzfallen 2,5 Gramm Insektenbiomasse pro Tag und 228 Arten über einen Fangzeitraum von drei Wochen gefangen. An einem Gewässerrand mit Pufferstreifen waren es 3,5 Gramm pro Tag und 265 Arten. Besonders stark von den landwirtschaftlich nicht genutzten Pufferstreifen an Fließgewässern profitierten Schmetterlinge.

Naturschützer fordern "space for insects"

Ein ähnliches Ergebnis präsentierte der Naturschutzbund Deutschland (NABU) in Berlin. Dort hat man eine Literaturstudie in Auftrag gegeben. Laura Breitkreuz, die NABU-Referentin für Biodiversität, kritisiert: "Der ökologische Zustand der 1,2 Millionen Kilometer langen Fließgewässer in Deutschland ist nicht gut. Zwei Drittel der Flächen neben Gewässern sind Acker- oder Grünland.“ Insofern seien vor allem Landwirte gefordert, sowohl die Gewässer selbst zu schützen, als auch mehr für die Artenvielfalt an Land neben den Flüssen und Bächen zu tun.

Gewässerrandstreifen sind Pflicht

Seit dem Artenvielfalt-Volksbegehren und der Verabschiedung des Versöhnungsgesetzes vor zwei Jahren sind in Bayern Gewässerrandstreifen mit einer Breite von fünf Metern gesetzlich vorgeschrieben. Landwirte dürfen diese Pufferstreifen rechts und links von Fließgewässern nicht mehr ackerbaulich nutzen, das heißt nicht mehr düngen und spritzen. Für öffentliche Flächen gelten zehn Meter. Bayern war das letzte Bundesland, in dem am 1. August 2019 die Bewirtschaftung der Gewässerrandstreifen verboten wurde.

Sind fünf Meter zu wenig?

Entscheidend für die Artenvielfalt ist nach Ansicht von Naturschützern die Breite des Gewässerstreifens. Mindestens zehn Meter müssten es sein und diese müssten dauerhaft standorttypisch begrünt sein, so die Forderung des NABU, nur dann seien die Pufferstreifen effektiv. Entscheidend sei dabei auch die Hangneigung. Prof. Dr. Jochem Kail von der Universität Duisburg-Essen, der an der Studie mitgearbeitet hat, setzt sogar noch eins drauf: "Wenn jetzt Weihnachten wäre und ich mir was wünschen dürfte, wäre das an jedem Gewässer ein Pufferstreifen mit Ufergehölzen von 30 Meter Breite."

Landwirte sind gegen breitere Gewässerrandstreifen

Bayern besitzt etwa 90.000 Kilometer kleine Bäche, sogenannte Gewässer dritter Ordnung. Nur an diesen natürlichen Bächen müssen die Landwirte Uferrandstreifen ohne Bewirtschaftung einhalten, nicht aber an künstlich angelegten Entwässerungsgräben. Für viele Landwirte sind die fünf Meter breiten Pufferstreifen rechts und links von Bächen allerdings ein Ärgernis, obwohl sie dafür vom Staat einen finanziellen Ausgleich erhalten.

Andere Landwirte dagegen legen heute bereits freiwillig im Rahmen des bayerischen Kulturlandschaftsprogramms (KULAP) 30 Meter breite Streifen an. Der Bauernverband kritisiert verbindliche Vorschriften, die über die gesetzlichen fünf Meter hinausgehen, als Bevormundung: "Der Bayerische Bauernverband spricht sich weiterhin für den kooperativen Ansatz aus und lehnt eine weitere Verschärfung des Ordnungsrechts und damit massive Eingriffe in das Eigentum ab."