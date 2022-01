Mit Algen zum künstlichen Knochenmaterial

Man kennt sie von Neugeborenen und Säuglingen: die Fontanelle, der noch nicht durch knöcherne oder knorpelige Strukturen umfasste Bereich, der einen Teil des Schädels bildet. Die Fontanelle ist zunächst weich, härtet aber später nach und wird mit der Zeit zu einem harten Knochen.

Knochenwachstum nachahmen

Davon inspiriert, haben Forscher der Universitäten Linköping und Okayama eine Kombination von Materialien entwickelt, die sich vor dem Aushärten in verschiedene Formen verwandeln können. Dieses neu entwickelte Material könnte möglicherweise komplizierte Knochenbrüche heilen, indem es das Knochenwachstum nachahmt. Edwin Jager, Physikprofessor an der Uni Linköping in Schweden, erklärt dazu:

"Wir haben versucht, ein Material zu entwickeln, das seine Festigkeit ändern kann. Das erst sehr weich ist, sehr flexibel, und dann, wenn wir es wollen, sehr steif wird. Es kann sich also zuerst ausbreiten, und an einem bestimmten Punkt ganz starr werden." (Edwin Jager, schwedischer Physikprofessor)

Das Raffinierte daran: Das Material, das Jager entwickelt hat, besteht aus zwei Schichten - einem Kunststoff, dem Polypyrrol, das Strom leiten kann und elektroaktiv ist, also sein Volumen ändert, wenn eine niedrige Spannung angelegt wird - dann verbiegt es sich. Bei komplizierten Brüchen lässt sich das Material in die Hohlräume spritzen. Mit winzigen Spannungen wird der Kunststoff dann dazu gebracht, sich dahin zu biegen, wo er hin soll – beispielsweise in einem komplizierten Knochenbruch, wo möglicherweise sogar Material fehlt.

Von der Alge zum Knochen?

Und dann kommt das zweite Material ins Spiel, das Algen-Gel, ein Alginat, das aus Braunalgen gewonnen wird. Kommt dieses mit kleinen Zellfragmenten in Berührung, beginnt es selbst zu mineralisieren wie Knochen: "Die winzigen Zellfragmente bewirken, dass sich Knochenmaterial in dem Gel entwickelt. Die gleichen Minieralien, aus dem Knochen besteht. Im Gel lassen wir also Knochenmaterial wachsen", so Edwin Jager weiter.

An Hühnerknochen haben die schwedischen Forscher das Material schon mit einigem Erfolg getestet. Wann sich das zweischichtige Material tatsächlich bei Menschen einsetzen lässt, traut sich Jager noch nicht vorherzusagen - aber er ist zuversichtlich.